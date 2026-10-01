Juegos Evita Formoseños: El Atletismo Adaptado cerró su competencia en el Parque Acuático

Al mediodía, los deportistas almorzaron en el Albergue Evita y, a la siesta, emprendieron el regreso a cada localidad.

Este sábado, por la mañana, el Parque Acuático “17 de octubre”, fue sede de la celebración por la clausura del Atletismo Adaptado de los Juegos Evita Formoseños que tuvo su final el pasado viernes 16, con la presencia del Gobernador.

En ese marco, el director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes de Formosa, Daniel Leguizamón, indicó que son casi 300 las personas con discapacidad que pudieron disfrutar de esta competencia y también se hicieron presentes en el encuentro del Parque.

Luego, al mediodía, almorzaron en el Albergue Evita como “se hace con todas las finales” y, a la siesta, emprendieron el regreso a cada localidad.

“La idea también es que conozcan el lugar, que se puedan sacar fotos, que se den un lindo recuerdo de su paseo y su experiencia de los Juegos Evita”, señaló.

Del mismo modo, el pasado jueves, los participantes pudieron presenciar el partido de la Unión de Básquet de Formosa.

“Y el viernes estuvieron en la pista de atletismo haciendo la competencia y también recorriendo la pileta olímpica”, agregó.

En la noche del viernes, también, se hicieron presentes en la fiesta por el cierre del Mes de la Inclusión, en el Club Aguará.

De este certamen participaron 29 instituciones de todos los departamentos de la provincia y localidades como Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Las Lomitas, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Ibarreta, Comandante Fontana, Palo Santo, Pirané, San Martín Dos, General Güemes, General Belgrano, Misión Tacaaglé, El Espinillo, Buena Vista, Laguna Blanca, Clorinda, El Colorado, Villafañe, Misión Laishí, Tatané, Herradura, Mansilla, además de Formosa Capital.

De esta manera, pruebas de 100 metros llanos, lanzamiento de bala, los 150 metros y salto en largo fueron las propuestas para los deportistas de toda la provincia.



