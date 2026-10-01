El CFI, las provincias y empresarios debatieron sobre logística: hubo reclamos

Una delegación de Formosa participó del encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde se debatió sobre logística, transporte y competitividad de las economías regionales. En la cumbre, nacida por un pedido del Norte Grande, se reclamó la reactivación de la obra pública nacional. Formosa expuso el potencial de la infraestructura local y el de su puerto.

Formosa participó de la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), la cual nació a partir de un pedido de los gobernadores del Norte Grande. El encuentro reunió a representantes provinciales, gobernadores y empresarios para debatir sobre infraestructura, transporte de la producción y exportaciones, con el objetivo de fortalecer la conectividad territorial y la competitividad de las economías regionales.

Durante la jornada se escuchó un reclamo que unió a los mandatarios, que tienen extracciones políticas distintas: la falta de infraestructura nacional, que tiene como marco la paralización de la obra pública. Si bien muchas provincias tomaron medidas en este marco, hubo un acuerdo de que la Nación no puede desentenderse de esta función estratégica con la cual se desarrolla el país.

Este reclamo fue compartido por la delegación formoseña, que estuvo integrada por el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad; Fernando De Vido, presidente de REFSA (a cargo de la administración del puerto de Formosa); Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico y Maximiliano Melgarejo, director de Asuntos Estratégicos y Económicos (DAEE). Estos dos últimos organismos dependen del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia.

En este marco, Formosa expuso sobre la infraestructura provincial y destacó el potencial de su puerto, cuya actividad se reactivó a partir de la instalación de la planta Biosiderúrgica, que prevé exportar 144 mil toneladas anuales de arrabio verde a través del río Paraguay y generar 3.500 empleos directos e indirectos.

Si bien es una inversión privada, requirió la articulación de distintas áreas del Estado provincial tanto para concretar la infraestructura portuaria y obras viales, como para el desarrollo de un polo industrial carbonífero que permita acompañar la actividad productiva. De esta manera, la logística se presenta como un componente central para integrar la producción formoseña a los mercados internacionales.

La Hidrovía, clave para el desarrollo regional

Uno de los ejes del encuentro fue la importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay para mejorar las condiciones de transporte y comercialización de la producción. Para las provincias del Norte Grande, el desarrollo de esta vía navegable y la mejora de la infraestructura logística representan factores estratégicos para reducir costos, ampliar las posibilidades de exportación y fortalecer las economías regionales.

La iniciativa que dio origen a la Cumbre Federal de Logística comenzó a gestarse en octubre de 2021, a partir de un pedido de los gobernadores del Norte Grande. En aquel momento, los mandatarios solicitaron al CFI un estudio técnico profundo sobre la infraestructura regional, con especial atención al transporte de cargas y al potencial del corredor bioceánico.

Con el paso de los años, el trabajo se amplió al conjunto del país y se convirtió en la Estrategia Federal Logística. Según se informó durante el encuentro, el proceso permitió identificar más de 1.100 proyectos estratégicos en distintas regiones argentinas y sentó las bases para la realización de estos espacios de intercambio federal. La primera edición se llevó a cabo en 2024.

El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, recordó que los gobernadores habían encomendado al organismo la elaboración de una estrategia que contemplara las distintas modalidades de transporte, las cadenas productivas, la diversidad territorial y la participación de las provincias.

Los gobernadores reclamaron más obra pública nacional

El CFI planteó como objetivo central analizar el impacto de la logística en los sectores más dinámicos de la economía, entre ellos la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y la industria manufacturera. La intención es avanzar en una hoja de ruta federal que permita mejorar la competitividad y la integración territorial. En ese contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió sobre el lugar que ocupará la Argentina en las cadenas globales de valor y planteó la necesidad de que el país participe en las etapas de producción donde se genera mayor riqueza, en lugar de limitarse a ser un espectador de los procesos económicos internacionales.

La cumbre incluyó paneles sectoriales e intersectoriales con la participación de mandatarios provinciales y representantes de empresas vinculadas con la energía, la minería, la logística, el comercio electrónico, la agroindustria y la industria. Entre los gobernadores convocados estuvieron Ignacio Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy; Alberto Weretilneck, de Río Negro, Marcelo Orrego, de San Juan, Axel Kicillof, de Buenos Aires, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos y Elías Suárez, de Santiago del Estero. También participaron directivos de compañías como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Mercado Libre, DHL, Andreani, FedEx, Aeropuertos Argentina 2000, Louis Dreyfus Company, Rio Tinto, Glencore, Holcim y Techint.

Para Formosa, la participación en este espacio permitió presentar una agenda que vincula infraestructura, producción industrial y transporte fluvial, donde la provincia concreta con recursos propios las obras y condiciones logísticas necesarias para el desarrollo de la exportación, inversión y generación de empleo para la provincia.



