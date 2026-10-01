“Celebramos el hito fundacional del Movimiento Nacional y Popular y un acontecimiento central de la historia Argentina”, sostuvo.

Con un emotivo video, a través de sus redes sociales, el gobernador de Formosa y presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, conmemoró el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista.

“Celebramos el hito fundacional del Movimiento Nacional y Popular y un acontecimiento central de la historia Argentina”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario consideró que la lealtad a la doctrina que “nos legó Juan Domingo Perón” y “las banderas históricas” de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, “deben ser el faro que guíe a la unidad del peronismo para luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria”.

“¡Feliz día compañeros y compañeras!”, expresó



