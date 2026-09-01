Insfrán en Laguna Blanca: “Voy a luchar y pelear para que nuestro pueblo pueda realizarse en su propia tierra”

El mandatario recordó las obras paralizadas por el Ejecutivo nacional actual y analizó el año electoral de 2027, al mismo tiempo que volvió a pedir “la unidad del pueblo”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició como orador principal del acto de entrega de 80 viviendas sociales que se desarrolló este viernes 2 de octubre, por la mañana, en el barrio San Blas de Laguna Blanca y aseveró que, los verdaderos protagonistas de la jornada, “son los adjudicatarios”.

Al tomar la palabra, el mandatario puso en valor el trabajo “silencioso” que realizan, por ejemplo, los obreros que construyen la obra, las empresas a cargo y el trabajo social que lleva adelante el equipo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), “para hacer de la mejor manera posible la adjudicación a las familias que se merecen”.

“Lógico, no se puede cumplir todas las necesidades en un solo hecho”, reconoció Insfrán e hizo propias las palabras de la vecina que lo antecedió en su discurso cuando narró que, en otra entrega de viviendas “no le tocó”, cuestión que la ofendió y dijo que “no creo que haya sido enojo, sino que en ese gesto, de forma silenciosa, el Señor le dio la fortaleza para seguir luchando, esperando el momento y hoy le llegó”.

En ese marco, les habló a las familias que aún aguardan sus viviendas sociales y les pidió que “no se apuren” porque “no tenemos un Gobierno nacional dadivoso ni que le interesa la situación del pueblo”, sino que “ellos trabajan para un pequeño círculo, que es el más acomodado, círculo rojo”.

Un pueblo que se realiza

“Para más, es un Gobierno que sólo primariza nuestra economía cuando tenemos que buscar industrializar nuestro país, o sea que nuestra materia prima no podemos regalar al extranjero para que después nos devuelvan el producto que elaboran con esa materia, pero esto está ocurriendo”, indicó.

Y añadió que, “cada discurso que da el Presidente, la verdad que es lamentable” por “las amenazas que le hace al Pueblo si no es reelecto”.

Asimismo, el titular del Ejecutivo Provincial recordó que, en Formosa, había 53 obras en ejecución con financiamiento del Gobierno nacional antes que asuma la gestión libertaria, entre las que estaban las 80 viviendas y que “sólo les pedíamos que paguen la deuda que tenían con los empresarios por la parte ejecutada y nosotros nos hacíamos cargo de terminar la obra con nuestros recursos”.

“Por el famoso Decreto 70/30 que, por la debilidad de algunos que se dicen compañeros, hacen votar en el Congreso contrariamente a los intereses de nuestras provincias que tenemos que representar”, señaló.

De esta manera, Insfrán dijo que Formosa será una provincia “nueva y fronteriza”, pero, garantizó que, mientras él sea el gobernador, “no se va a agachar” con el Presidente porque “solamente me arrodillo ante Dios y nadie más”.

“Solamente voy a luchar y pelear para que nuestro pueblo pueda realizarse en su propia tierra”, aseguró.

Facultad de Medicina

En otro tramo, Insfrán habló sobre el edificio para la Facultad de Medicina que se iba a construir con el “crédito acordado que teníamos” pero, trajo a la memoria, “llegó el Gobierno y nos quedamos con el espacio vacío” al lado del Hospital Distrital de Laguna Blanca, aunque, anticipó, que tiene “la esperanza de que, alguna vez, ahí va a estar esa facultad”.

“Terminamos estas 80 viviendas, no crean que las otras que faltan no vamos a hacer nada, vamos a seguir haciendo con nuestros fondos, quédense tranquilos esos que tanto hablan, los nuevos libertarios, traidores a los formoseños”, apuntó.

Y profundizó: “Vamos a terminar 80 viviendas en Las Lomitas, vamos a entregar las viviendas de Pirané, en El Colorado, de Tres Lagunas, porque esto yo lo había anunciado el 1 de marzo, que vamos a hacer con nuestros recursos, aunque el impuesto coparticipable de la recaudación del IVA cayó, vamos a hacer maravillas con la ayuda de Dios Todopoderoso”.

Los mejores sistemas de salud y educación

En otro orden, el Gobernador se refirió al sistema de salud público formoseño y lo consideró “único” porque “es el mejor del país” y “llega hasta el último eslabón que es el Centro de Medicina Nuclear”.

“Ahora estamos terminando el Ciclotrón para tener la radiofarmacia, que es el que produce un isótopo que se le inyecta al enfermo y después se saca a través de, yo le digo fotografía; y ese producto colorea cualquier célula cancerígena que está en el organismo”, relató.

Y resaltó la importancia “de este radiofármaco”, porque “la vida útil que tiene son horas, entonces para cuando se tiene que hacer un PET, en los lugares donde se produce, hay que hacer una coordinación muy estricta con el vuelo”, pero “ahora vamos a tener nosotros aquí, no existe en otro lugar”.

También, Insfrán manifestó que “tenemos el mejor sistema de educación pública nacional y gratuita” y aclaró que “cuando se dice educación privada, no se dice la verdad entera” porque “la educación es pública pero de gestión privada” y “hay solamente, en Formosa, tres instituciones que son privadas puramente: Maradona, Alas y La Rivera”.

“Todas las otras son públicas de gestión privada, hasta hay un Director dentro del Ministerio de Educación que hace los controles correspondientes a esas instituciones”, añadió.

El país que queremos

Llegando al final de su intervención, Insfrán analizó el panorama político de cara al año electoral de 2027 y adelantó que “no vamos a bajar los brazos” al mismo tiempo que enfatizó en la “unidad” porque “si un pueblo no está unido, no tiene una comunidad organizada, es un pueblo frágil”.

“Nuestra fortaleza está en la organización libre del pueblo y la conducción política que está dentro de una doctrina la nacional justicialista. Vamos a trabajar para que en 2027, tengamos en serio un Gobierno nacional que nos devuelva eso”, destacó.

Luego, el primer mandatario cuestionó el repentino cambio de posición del presidente Javier Milei respecto a la soberanía de las Islas Malvinas porque, antes, “decía que tenía que recuperarse de forma pacífica y por voluntad de los habitantes” lo que catalogó como “una estupidez”.

“Después se despertó, cuando la Selección (de Fútbol Argentino) llegó a la Semifinal (de la Copa del Mundo) y en el partido que se ganó a los ingleses salieron con la bandera: Las Malvinas son argentinas”, relató.

E ironizó: “¡Ah! Ahí de la noche a la mañana, en cadena nacional, se convirtió en un malvinero de la primera hora”, a la vez que apuntó: “Esto demuestra la hipocresía con que actúa nuestro Presidente”.

Insfrán, asimismo, criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “permite vender las tierras a cualquiera” por “ese famoso Decreto 70/23 que todavía nuestro Congreso no pudo tener los números suficientes para derogar”.

“Tenemos que tener mucha más fortaleza para vencer estas cuestiones que son de intereses mezquinos y de cipayos que nos gobiernan. Tenemos que, en el ‘27, a través de nuestro voto, elegir lo mejor para Argentina, un Gobierno que verdaderamente quiera una patria y no ser colonia de ningún poderoso del mundo”, esbozó.

Y reprochó, de nuevo, al Presidente que, en París, pidió a los empresarios extranjeros que “vengan a Argentina, porque tenemos litio, oro, cobre, glaciares, agua, llénense los bolsillos”, por lo que interpeló: “¿Y los habitantes de aquí? Se llenan los bolsillos los de afuera y los de acá siguen padeciendo”.

“Esa no es la Argentina que queremos, nosotros queremos un país con independencia económica, soberanía política y justicia social; y cumplir dos objetivos: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, es sencillo lo que buscamos”, ratificó.

Al finalizar, Insfrán se despidió de los presentes citando a San Francisco de Asís, patrono del pueblo cuyo día se celebra el 4 de octubre y expresó: “Paz y Bien”.



