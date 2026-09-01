Fischer: “El mutualismo sostiene la convicción que ante la adversidad nadie se salva solo”

“Se celebran los valores y principios de la solidaridad y la ayuda mutua que son la esencia misma de nuestro Modelo Formoseño”, sostuvo.

Como todos los años, desde la Subsecretaría de Economía Social, saludaron a los mutualistas de Formosa en este día tan especial y destacaron al sector como un pilar de contención frente a las políticas de ajuste nacional.

El titular de la cartera, Ricardo Fischer, recordó que esta fecha tiene una profunda significación justicialista, no sólo por haber sido instituida en el año 1945 por iniciativa de Juan Domingo Perón, sino también porque en ella “se celebran los valores y principios de la solidaridad y la ayuda mutua que son la esencia misma de nuestro Modelo Formoseño”.

“Cuyo principal artífice y defensor es nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, quien dirige las políticas públicas desde el entendimiento que el Gobierno se debe al bienestar de su gente y no para privilegiar el capital financiero”, sostuvo.

Y agregó: “Además nos recuerda permanentemente que la solidaridad hay que tenerla siempre presente para poder construir una comunidad organizada, más aún en estos momentos difíciles que estamos atravesando los argentinos por culpas de políticas libertarias, donde el mutualismo y el cooperativismo actúan como verdadero tejido de contención social para que nuestra gente pueda defenderse de manera asociada con trabajo organizado, autogestionado y con la convicción de que nadie se salva solo”.

De esta manera, el funcionario cuestionó que, “mientras Nación pregona engañosamente que el individualismo es el único medio para alcanzar el desarrollo económico y para salir de esta crisis en la que ellos mismos nos han metido”, desde Formosa “se ha demostrado que hay otros caminos”.

“Donde el Estado no se utiliza como una herramienta de ajuste al pueblo, sino como el principal actor que impulsa las transformaciones socioeconómicas; y que lo viene haciendo de manera constante mediante inversiones en salud, educación, conectividad digital, infraestructuras de obras básicas para que las y los formoseños tengamos las mismas oportunidades vivamos donde vivamos en cualquier punto de la provincia”, manifestó.

Por eso, añadió Fischer, en esta fecha “tan solidaria, es un gran desafío impulsar la economía social en un contexto nacional donde las políticas implementadas desde el gobierno de Javier Milei alientan el individualismo, favorecen la especulación financiera mientras castigan a los sectores más vulnerables destruyendo empleos e incrementando los índices de pobreza y endeudamiento de las familias argentinas”.

“Hay que dejar claro que Formosa es distinta porque es federal e inclusiva y con políticas públicas que fomentan y protegen el empleo promoviendo el desarrollo local, a través de un acompañamiento continuo a las mutuales, a cada cooperativa y consorcio de cooperación para que alcancen su desarrollo, porque entendemos que si a la economía social le va bien, a la provincia le va bien”, precisó.

Y concluyó: “Esa es la diferencia fundamental que tenemos con Nación y es el compromiso que el Gobernador tiene con la gente, con el bienestar del pueblo, con la inclusión y con el desarrollo pero con rostro humano, porque el doctor Insfrán sabe que la organización popular es lo que le pone límite al individualismo y a la voracidad del mercado”.



