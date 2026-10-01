Homenajearon a Jorge Santander en el IPP

En el marco del tercer Encuentro Académico del que participaron profesionales del Instituto y otros organismos estatales.

Este sábado 17 de octubre, desde las 8:30 horas, en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”, se desarrolló el tercer Encuentro Académico, ocasión en la que, además, rindieron homenaje al artista formoseño y ex subsecretario de Cultura, Jorge Santander.

Al respecto, el rector de la Institución, Sergio Torres, conversó con AGENFOR y expresó que el homenajeado fue “un gran compañero, hombre de la cultura formoseña”, quien “ha acompañado un sinfín de actividades del Gobierno de la provincia de Formosa desarrollando su pensamiento y su arte en todas las áreas”.

“Consideramos que es oportuno rendirle un homenaje en este día, además en la importancia que tiene este 17 de octubre; y por ello hemos organizado esta jornada académica donde también se presentaron distintos trabajos de investigación realizados por profesionales y técnicos del IPP”, explicó.

Y aclaró que, también, participaron otros organismos del Estado provincial como el Instituto Politécnico de Formosa o el IAPA.

Además, el funcionario resaltó el acompañamiento de la familia de Jorge Santander en esta actividad.

“Estamos muy contentos porque nos acompañan la familia, amigos, personas que han trabajado con él o que han transitado distintos momentos junto a él”, indicó.

Y cerró: “Jorge ha sido una persona muy afectuosa, muy cercana, que siempre brindó su conocimiento y los compartió; y por eso creo yo que la convocatoria es tan masiva”.



