Ingeniero Juárez: Un joven motociclista perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial

La víctima tenía 23 años y falleció en el Hospital Eva Perón, donde fue trasladado para recibir asistencia médica

Efectivos de la Comisaría de Ingeniero Juárez, dependiente de la Unidad Regional Seis, intervinieron en un siniestro vial ocurrido en el barrio Centro de esa localidad, que dejó como saldo el fallecimiento de un joven motociclista de 23 años.

El hecho se registró este domingo, alrededor de las 6:50 horas, cuando los uniformados tomaron conocimiento sobre la presencia de un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, en la intersección de las calles Fernando Anaquín y San Martín.

De inmediato, el personal policial acudió al lugar y constató que se trataba de un joven que circulaba en una motocicleta Zanella ZR de 150 cilindradas, quien presentaba una lesión sangrante en la cabeza como consecuencia del hecho de tránsito.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el motociclista se desplazaba por la calle Fernando Anaquín, en sentido Este-Oeste, cuando al llegar a la intersección con San Martín perdió el control del rodado e impactó contra un poste de alumbrado público.

Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Eva Perón, donde recibió asistencia médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento a raíz de las lesiones sufridas. El médico de turno estableció como causa de muerte una fractura de base de cráneo.

El joven fue identificado como Andrés Eduardo Correa, de 23 años.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría local y personal de la Delegación de Policía Científica, quienes llevaron adelante las actuaciones y tareas periciales correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

Durante las tareas periciales, los especialistas determinaron que no hubo intervención de otro vehículo. Asimismo, los investigadores recibieron la declaración de un testigo presencial, quien manifestó que el motociclista habría intentado esquivar un reductor de velocidad, circunstancia en la que perdió el control de la motocicleta y terminó impactando contra el poste de alumbrado público.

La Policía continúa con las diligencias investigativas para determinar con precisión la mecánica del hecho y esclarecer las circunstancias que derivaron en el lamentable desenlace.



