Exitosa edición del Bingo Rosa

Lo recaudado será donado al Hospital de la Madre y el Niño.

Este domingo 18 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Polideportivo Policial, la Fundación Abriendo Surcos desarrolló con éxito su tradicional Bingo Rosa Familiar en el marco del Mes de Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Al respecto, la asesora de la Fundación, Inés Beatriz Lotto, conversó con AGENFOR y recordó que esta actividad inició hace tres años en el marco del trabajo que realizan, hace 13 años, sobre concientización del cáncer de mama.

“Sobre la protección, el diagnóstico precoz, el cuidado que debemos tener para hacer más fácil la cura de esta enfermedad, que ocho de cada 10 mujeres, seguro, en algún momento lo van a tener”, sostuvo.

Y, por eso, añadió, “es importante acompañar estos eventos, porque de esta manera se visibiliza lo que significa esta enfermedad, para no tenerle miedo”.

Asimismo, agradeció a los presentes por participar del Bingo porque “de eso se trata, ser solidario, transmitir esto” y, de paso, “sacarse algunos premios”.

E hizo extensivo el agradecimiento a empresarios e instituciones que colaboraron con los premios que se entregaron en el transcurso de la tarde, lo que consideró un “gesto solidario” de su parte.

“Realmente estamos muy contentos por la gente que ha asistido, por la respuesta de todo el pueblo formoseño, que solidariamente se volcó a esto”, reiteró.

Con la recaudación del Bingo, explicó la referente, hacen donaciones al Hospital de la Madre y el Niño porque, “si bien el sistema de salud de Formosa se caracteriza por la cobertura total del sistema sanitario en nuestra provincia, siempre hay cosas urgentes o que no se han previsto y que es necesario cumplir”.

“Ahí acudimos nosotros y hacemos las donaciones que correspondan con estos fondos. En el transcurso de estos años, algunas de las donaciones que hicimos fue equipar totalmente el equipo de kinesiología del Hospital para la rehabilitación de los pacientes que salieron de una enfermedad y que necesitan esa rehabilitación”, indicó.

Y concluyó: “Hemos donado sillones para acompañantes en internación, hemos comprado sillones de diálisis, ecógrafos móviles para hacer las visitas en las salas, las pistolas de punción, las agujas, o sea, constantemente hay cosas que necesitan de urgencia”.







