Habrá Feria Ganadera Paippera en Laguna Blanca

Será la segunda del año y se comercializarán más de 800 cabezas de 51 familias productoras.

El próximo miércoles 21 de octubre, desde las 11:30 horas, en el predio de la Asociación Civil “Productores Agropecuarios de la Región Norte”, el Instituto PAIPPA desarrollará la Feria Ganadera Paippera de invernada y reproductores de Laguna Blanca.

Así lo confirmó el titular de la cartera, Rubén Casco y dijo que esperan “una muy buena convocatoria de familias participantes” y, por ende, “un buen número de ingresos de hacienda”.

Los productores participantes serán de toda la región norte proveniente de localidades como Riacho He Hé, Laguna Naineck, Tres Lagunas, Siete Palmas, El Espinillo, Tacaaglé, Buena Vista y, por supuesto, Laguna Blanca.

“Están inscriptos a ingresar 51 familias paipperas, así que estamos hablando de 830 cabezas que estarían ingresando al predio”, especificó.

Asimismo, el funcionario destacó el trabajo mancomunado que realiza el Instituto con otras entidades como el Ministerio de la Producción, la Asociación de Pequeños Productores, entre otros que “siempre están colaborando para que esto sea una fiesta del Modelo Formoseño”.

En ese sentido, consideró que hay “muchas expectativas” sobre el remate ya que es el segundo del año y, además, se comercializarán otros reproductores como toros de diferentes razas que “fue un pedido de la Asociación”.

“Los toros son todos de Formosa, adaptados a través de cabañas formoseñas que integra estas cantidades de cabañas que permiten mejorar la genética de la hacienda nuestra, de nuestro productor formoseño”, explicó.

En otro orden, Casco se refirió a la venta de chivitos formoseños que se concretó la semana pasada, en Ingeniero Juárez, en el marco de la Feria Especial por el Día de la Madre en la que participaron 30 familias productoras de la zona.

“Va a entrar casi 20 millones de pesos en casi 30 familias y eso es muy importante”, remarcó.

Y recordó que, la semana pasada, en Puerto Irigoyen, llevaron adelante la séptima Feria Ganadera Paippera, donde “han entrado casi 450 cabezas de 30 familias y eso hay que destacar mucho”.

“El valor que ha tenido, un muy buen precio, mejoró mucho el precio con respecto al remate de El Chorro que fue en julio”, indicó.

Por último, el referente del PAIPPA, destacó que Formosa “sigue marcando el precio regional de la hacienda” y resaltó el “aporte importante del fondo fiduciario por una decisión del Gobernador de seguir fortaleciendo a través de nuestros créditos provinciales esta comercialización que garantiza y mejora la calidad de vida de cada familia”.



