Caffa: “Ya estamos en la etapa final” de las obras sobre la calle Martín Rodríguez

Desde Vialidad Provincial se supervisan los trabajos de pavimentación de las ocho cuadras que están planificadas completarse, además de la ejecución de otras complementarias, siendo este proyecto de

suma importancia desde el punto de vista social, productivo y económico.

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), informó acerca de cómo prosiguen los trabajos sobre la calle Martín Rodríguez en el barrio Virgen del Rosario de la ciudad de Formosa.

En la mañana de este martes 20, se trasladó hasta allí el funcionario, quien presenció el hormigonado de distintos sectores de esa importante arteria, puntualmente, en la esquina de la calle José María Uriburu.

Según sus palabras, “serían ocho cuadras las que se van a completar”, comprendidas desde las avenidas Arturo Frondizi a la Gutnisky. Incluso, aseguró: “Ya estamos en la etapa final”, puesto que “ya estamos es la última cuadra y solo restan hormigonar dos bocacalles más”.

Después también están “todas las obras complementarias, como son terminar la fibra óptica, la iluminación, rampas peatonales, señalización”, etcétera, agregó el funcionario.

Por otro lado, analizó que “desde el punto de vista del desarrollo productivo y económico de la provincia reviste suma importancia al estar muy relacionada al movimiento de cargas de insumos para la planta biosiderúrgica “Fermosa Biosiderúrgica”.

En el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación se sigue avanzando con su construcción a buen ritmo. Entonces, remarcó que “por la calle Martín Rodríguez transitarán los camiones con el mineral de hierro que provienen de Brasil, descargándose en el puerto de cargas local”.

El recorrido será por la avenida Napoleón Uriburu, Frondizi y después por la mencionada arteria, prosiguiendo por la ruta nacional N° 11 y 81 hasta dicha planta.

Esta situación también se tuvo en cuenta “en el paquete estructural que tiene este pavimento justamente para soportar la cantidad de cargas de los camiones”; y aparte sumó el hecho de que “representa para el barrio y todo este sector de la ciudad, conectividad, una salida rápida en adecuadas condiciones de transitabilidad y de seguridad vial por sobre todo”.

Siguiendo con las cuestiones relacionadas con esta obra, mencionó otra arista “muy importante que se ha finalizado que es la de desagües fluviales en ese sector del barrio Virgen del Rosario, en efecto, son conductos que están a aproximadamente tres metros de profundidad”, continuó pormenorizando.

En ese sentido, valoró que “estos conductos de hormigón armado permiten drenar una gran cuenca de este barrio hacia el riacho El Pucú”.

En otro tramo de sus declaraciones, aprovechó la ocasión para recalcar que, así como los otros proyectos que se están ejecutando en materia de obras públicas en la provincia, son ejecutados por recursos provinciales, porque no se tiene auxilio de Nación para obras de infraestructura. “Por consiguiente, es un gran esfuerzo que hace la gestión del gobernador Gildo Insfrán”, significó, valorando esta decisión política del primer mandatario.

En ese sentido, reiteró su importancia al ser “una obra estratégica desde el punto de vista social, económico y productivo” como antes había mencionado detalladamente.

El acceso al puerto de cargas

En otro orden, actualizó cómo siguen los trabajos de construcción en el acceso al puerto de cargas, “donde ya está avanzando en un porcentaje elevado”, y según especificó: “Ya con el terraplén con compactación, la construcción de dos compuertas con descargadores de fondo y se tiene previsto finalizar con un estabilizado granular”.

En tanto que, en una segunda etapa, adelantó que habrá dos calzadas pavimentadas con un cantero central, sendas peatonales, señalización horizontal y vertical, por tanto, en definitiva, Caffa aseguró que “será un nuevo espacio con vista al río Paraguay en la Costanera capitalina”, más específicamente, entre la avenida Uriburu y el puerto de cargas de Formosa.



