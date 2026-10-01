El centro de salud Antenor Gauna promueve el cuidado de la salud mental en la comunidad

Pacientes, familiares, referentes comunitarios y el personal de salud participaron de una charla que tuvo por objetivo fortalecer las prácticas cotidianas de autocuidado y bienestar emocional.

El centro de salud del barrio Antenor Gauna de la ciudad de Formosa, llevó adelante el taller “Cuidarme para estar mejor: pequeños pasos para nuestra salud mental”, coordinado por el Dispositivo de Abordaje Territorial en Salud Mental y organizado junto con la dirección y el área de Psicologíadel efector sanitario.

La actividad estuvo destinada a pacientes, familiares, referentes comunitarios y personal de salud que se encuentra en formación, con el propósito de brindar herramientas sencillas para el cuidado emocional, fortalecer la autonomía y promover vínculos saludables.

La directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano, licenciada en Psicología Selena Copponi, destacó la importancia de “sostener estos espacios de encuentro y reflexión comunitaria, mediante este tipo de actividades porque hablar de salud mental es reconocer que nuestro bienestar está relacionado con lo que vivimos, nuestros vínculos y las condiciones sociales y culturales que nos atraviesan”.

Remarcó en tal sentido, que “por eso, es fundamental promover herramientas de autocuidado y facilitar el acceso a los servicios de salud para que las personas puedan pedir ayuda cuando lo necesiten”.

Asimismo, señaló que estas acciones se enmarcan en la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, que promueve una concepción integral de la salud mental, entendida como un proceso determinado por factores históricos, sociales y culturales, que requiere respuestas accesibles, comunitarias e interdisciplinarias.

A su vez, subrayó que el cuidado personal “se construye a partir de pequeños hábitos diarios y vínculos saludables”.

Pequeños hábitos para el bienestar emocional

Por su parte, la licenciada en Trabajo Social Noelia Lizondo, referente del Dispositivo de Abordaje Territorial dependiente de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones,comentó que en la jornada se dialogó con los vecinos sobre las emociones “resaltando que no existen emociones buenas o malas, sino que todas cumplen una función y nos transmiten información”.

En ese marco, se trabajó sobre cuatro pilares del autocuidado: el cuerpo, la mente, los vínculos y el disfrute personal, destacando que incorporar pequeños hábitos saludables puede contribuir al bienestar general.

Al referirse a la importancia de estas propuestas, Lizondo sostuvo: “El autocuidado se construye día a día, a través de pequeñas acciones que nos ayudan a reconocer lo que sentimos, cuidar nuestros vínculos y disfrutar de cosas y personas que nos hacen sentir bien”, agregaron que eso también implica “entender que los momentos difíciles no tenemos que atravesarlos solos, sino que es necesario que pidamos ayuda porque eso también es una parte importante del cuidado de nuestra salud mental”.

A través del intercambio y la participación activa, los asistentes identificaron recursos para afrontar situaciones emocionalmente difíciles y reflexionaron sobre la importancia de contar con redes de apoyo familiares y comunitarias.

Acceso a los servicios y prevención del suicidio

Durante la jornada también se difundieron las prestaciones que brinda el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para el cuidado de la salud mental, con especial énfasis en la línea telefónica gratuita 135, destinada a la prevención del suicidio.

La actividad permitió reforzar la importancia de reconocer las propias necesidades, recurrir a personas de confianza y buscar acompañamiento profesional cuando fuera necesario.

De esta manera, el Gobierno de Formosa continúa promoviendo espacios comunitarios de escucha, orientación y prevención, acercando herramientas de cuidado a los barrios y fortaleciendo una perspectiva integral de la salud mental, basada en el acompañamiento, la participación y el acceso a los servicios públicos.



