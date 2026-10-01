Gestión ambiental informó que la recolección del domingo se adelanta al sábado

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa informa que, por única vez, el servicio de recolección domiciliaria que habitualmente se presta los domingos por la noche se realizará este sábado 17 de octubre, en el turno nocturno.

El cambio alcanza a los barrios San Miguel, Don Bosco e Independencia, y al Centro, en sus sectores norte y sur.

La modificación responde a la celebración del Día de la Madre, el domingo 18. De esta manera, los choferes y el personal que cumplen esa tarea podrán pasar la jornada con sus familias.

Por eso, se pide a los vecinos de esos sectores que saquen los residuos el sábado y no el domingo, para que no queden bolsas en la vereda durante el fin de semana.



