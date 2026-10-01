Masiva vigilia de la Lealtad en el PJ Rosario

Mayans y Martínez llamaron a "sostener la militancia y la unidad más que nunca, con el fin de construir un futuro mejor para los argentinos"

De cara al 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, y bajo el lema "La lealtad nos une, el futuro nos convoca", se llevó adelante la "Vigilia de la Lealtad" en la Departamental Rosario del Partido Justicialista. El encuentro contó con la presencia del Senador Nacional y jefe del Bloque Peronista en la Cámara Alta José Mayans y la presentación estuvo a cargo del jefe de bloque de Diputados/as Nacionales de UP y Sec. Gral del PJ Rosario Germán Martínez.

“Nosotros amamos nuestra Patria. No tienen ninguna posibilidad de comprarnos; tenemos las convicciones firmes y es que buscamos que los trabajadores sean un poquito más felices”, aseguró José Mayans en su discurso ante una masiva presencia de militantes, al tiempo que llamó a "unir la lucha en todo el país para que en el 2027 gobierne un justicialista".

En otro tramo, el jefe del Bloque Peronista en el Senado de la Nación se refirió a la unidad peronista y llamó a inspirarse en las palabras de Juan Perón :“Sean más hermanos que nunca, que sobre la hermandad de los que trabajan haremos grande e inmortal la Patria".

Finalmente, Mayans afirmó que el peronismo es todo lo contrario al modelo de ajuste e inhumano que propone Javier Milei. "El Justicialismo es otra cosa. Es paz, todo en su medida y armoniosamente".

"Hoy, 17 de octubre de 2026 nuestra lucha es por la liberación de nuestra Patria. Por la dignidad humana, por la grandeza de nuestra Patria y por la felicidad de nuestro pueblo: ¡Viva Perón!”, culminó.

A su turno, Germán Martínez destacó la necesidad del encuentro militante y aseguró: "Necesitamos que todo el mundo salga a militar. Hoy vemos a los diputados y senadores del peronismo recorriendo cada rincón de la provincia y el país para tener un gran Día de la Lealtad. Esta fecha nació como una acción espontánea de los trabajadores y trabajadoras que no solo le dieron la libertad a Perón, sino que abrieron paso a una Argentina distinta".

Asimismo, instó a "sostener la militancia y la unidad más que nunca, con el fin de construir un futuro mejor para los argentinos". Hay que dar los debates y hablar con quienes no piensan como nosotros para convencer. No nos dejemos bajar la autoestima y estemos a la altura de las circunstancias", alentó.

"No me cabe duda de que el año que viene el peronismo volverá a gobernar la provincia de Santa Fe y la Argentina", vaticinó.

En otro momento de su discurso, se refirió a la Presidenta del Partido Justicialista Cristina Fernández de Kirchner y enfatizó: "Con la mayor firmeza decimos que Cristina debe estar libre porque es inocente. No nos escondemos y lo decimos con la voz bien alta."

Finalmente, al presentar a José Mayans, le expresó un profundo agradecimiento y reconocimiento. "Es quien aún en los peores momentos se mantiene firme en el Senado y le transmite a los argentinos y las argentinas que hay esperanza", sostuvo.

Estuvieron presentes las y los lesgisladores / referentes del peronismo, organizaciones sociales y del movimiento obrero de Santa Fe y Rosario: Marcelo Lewandowsky, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Soledad Miguez, Pablo Corsalini, Maria José Poncino, Antonio Salinas, Osvaldo Miatello, Luis Rubeo, Miguel Rabbia, Maria de los Ángeles Sacnun, Eduardo Toniolli, Osvaldo Lalín Ortolani, Iván Pérez, Edgardo Arrieta (Secretario General de Dragado y Balizamiento Rosario y titular de la CATT), Walter Palombi y Catriel Zabala (Sindicato de Correos), Matías Layus (Intersindical Rosario), Eduardo del Monte (CCC), Piojo Natali (QTP).

Durante la jornada, que se llevó adelante en la vereda de la Departamental y la calle Sarmiento, se desarrollaron actividades abiertas a toda la militancia y comunidad, incluyendo: una radio abierta con la transmisión de FM Aire Libre de la mano de Ariel Bulsicco, Silvia Saavedra y Jorge Turina, debates temáticos, música en vivo, juegos y lecturas.