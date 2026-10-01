Formosa renovó su compromiso evangelizador en el marco del Octubre Misionero

En una emisión especial del programa radial La Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen, programa radial de la pastoral de la Comunicación de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen –Iglesia Catedral- de Formosa que se transmite por Radio Manantial FM 93,7. , la comunidad diocesana tuvo la oportunidad de adentrarse en la labor que llevan adelante las Obras Misionales Pontificias (OMP).

La entrevista, conducida por Pedro Giménez, Ladislao Pereyra y Francisco Arce Bazán, contó con la producción de Franco Romero y la operación técnica de Sofía Romea. En esta ocasión, las referentes locales Mariana Alcaraz, directora diocesana de las OMP, y María Inés Villada, delegada de la Unión Enfermos y Ancianos Misioneros (UEAM), expusieron los detalles de las actividades programadas para este mes de sensibilización y cooperación eclesial.

Durante la conversación, las referentes destacaron que el lema central impulsado para esta Jornada Mundial de las Misiones es Unidos en Cristo, unidos en la misión. La conmemoración cobra este año un significado histórico muy particular al celebrarse el centenario de la consolidación del Domund (Domingo Mundial de las Misiones), una iniciativa orientada a concientizar a todo el pueblo de Dios sobre la relevancia de la cooperación espiritual y material con la evangelización global.

La campaña diocesana incluye una presencia activa en espacios públicos, colegios y zonas comerciales mediante alcancías físicas gestionadas por diversos grupos, entre ellos la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM). Asimismo, para responder a las nuevas formas de interacción de los fieles, se incorporó un código QR en los afiches parroquiales que permite derivar contribuciones de forma directa a la cuenta nacional de las Obras Misionales Pontificias, superando la limitación del manejo de efectivo.

Uno de los aspectos conceptuales más profundos abordados durante el espacio radial fue el rol de la Unión Enfermos y Ancianos Misioneros. María Inés Villada explicó que esta rama pontificia, impulsada inicialmente por Margarita Godet y consolidada por el Papa Francisco, propone revalorizar la vida de los adultos mayores y las personas dolientes. A través de la oferta personal de sus sufrimientos, soledades u oraciones diarias, estas personas se convierten en el soporte espiritual de los misioneros ad gentes, aquellos que se encuentran en latitudes lejanas o en contextos de persecución religiosa donde la práctica pública de la fe resulta extremadamente dificultosa.

A través de esta red intercesora, a cada integrante de la UEAM se le asigna de manera concreta un misionero en el extranjero para acompañarlo mediante la oración y el contacto epistolar o telefónico. De esta manera, el sufrimiento ofrecido se transforma en una fuerza espiritual que sostiene la siembra de la fe en comunidades apartadas o bajo regímenes restrictivos.

Dentro del esquema operativo de la propagación de la fe, se integran además los grupos misioneros de jóvenes y adultos, las familias misioneras y la labor inspiradora de precursoras como Paulina Jaricot. En el ámbito local, la experiencia evangelizadora guarda historias valiosas, como el testimonio recordado durante el programa sobre el trabajo realizado en el interior provincial —en localidades como Las Lomitas y Pozo del Tigre—, donde la labor social, médica y pastoral despertó vocaciones de laicos y profesionales que posteriormente partieron hacia otros continentes.

La agenda para el mes de octubre contempla diversas instancias comunitarias. Tras el inicio de las colectas imperadas en los templos, el rezo del Rosario Misionero por los cinco continentes tiene su cita abierta a toda la ciudadanía en el Teatrino de la Plaza San Martín de la ciudad capital. Para la juventud, se han dispuesto jornadas de formación virtual con miras a la preparación de la mega misión.

Asimismo, se programó una charla formativa sobre la UEAM en la parroquia Virgen de Itatí, orientada a quienes deseen sumarse como animadores y acompañantes de enfermos y adultos mayores. El cierre de las actividades del mes incluirá un espacio de adoración nocturna en la capilla del Obispado, en sintonía con las misiones callejeras organizadas por parroquias locales como Sagrada Familia, reconfigurando el llamado a encarnar cotidianamente el mandato misionero.















