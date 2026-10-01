Cuadrillas municipales limpiaron canales y desagües en barrios ante inestabilidad climática

Ante la posibilidad de lluvias, la Municipalidad de Formosa -a través de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública realizó este miércoles tareas preventivas en desagües y canales de distintos barrios.

En el barrio Divino Niño, los operarios desobstruyeron cruces e hicieron cuneteo manual sobre la avenida Diagonal, entre Arenales y avenida Italia. El material extraído se cargó directamente en los camiones para su retiro.

En El Pucú (ex Liborsi) se hizo un trabajo similar. Ahí también se limpiaron las cámaras de la colectora de la avenida Gendarmería Nacional, entre Néstor Kirchner y España, y las de la calle Juan L. Díaz.

En Eva Perón y República Argentina, otros equipos combinaron el cuneteo manual con el mecánico en canales a cielo abierto de distinto caudal.

La jornada terminó en el circuito cinco. Allí las cuadrillas limpiaron sumideros y destaparon alcantarillas en puntos que suelen complicarse con cada tormenta.



