Formosa es la única provincia que capacita sobre educación digital integral “desde lo sistémico”, destacan

Se promueven el consumo responsable, el uso seguro de herramientas digitales y la prevención de riesgos al utilizar las nuevas tecnologías.

En la localidad de El Colorado se desarrolló una nueva edición de “Consuma Conciencia”, un programa educativo impulsado por el Gobierno de la provincia de Formosa que busca impulsar el uso responsable de la tecnología, las pantallas y los derechos de los consumidores.

La nueva jornada de formación fue sobre Inteligencia Artificial y contó con la participación de docentes y estudiantes de los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.

A través del módulo tres, se abordaron los usos, desafíos y oportunidades de la IA en la educación y los vínculos humanos.

Al respecto, el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, subrayó que “Formosa es la única provincia en la Argentina que ha encarado este tema de la educación digital integral desde lo sistémico dentro del propio Ministerio de Cultura y Educación, atravesando a todos los niveles educativos, tanto la gestión pública como privada”.

Puso de resalto que en estas capacitaciones gratuitas que se brindan “se encaran temas que realmente son disruptivos en nuestra sociedad y que merecen que la educación pública también los aborde, profundizando el trabajo docente que se lleva adelante”, propiciando el acceso a esa información, la bibliografía y los contenidos en plataformas.

Según explicó, “el objetivo es que sea una herramienta transformadora que le sirva al docente y también al alumno”, al enfatizar que se realizan los talleres presenciales a través de los equipos de Defensa del Consumidor y el Instituto de Asistencia Social (IAS) y, en paralelo, “se lleva esta tarea al aula”, compartiendo, a su vez, con los padres, porque “desde el Nivel Inicial ya es entendido el trabajo integral con la familia desde la institución educativa”.

En ese sentido, señaló que la educación digital integral “es uno de los temas desafiantes para estos tiempos” y marcó que “no se viene a enseñar cómo manejar el instrumento tecnológico, sino las causas y las consecuencias, y cómo hacerlo de la mejor manera, sin olvidarnos de la cuestión emocional que tantos conflictos genera hoy en nuestros niños y adolescentes”.

De manera que “es una tarea permanente”, recalcó el funcionario.



