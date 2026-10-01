El Archivo Histórico Provincial celebró un nuevo aniversario

Una amplia y valiosa documentación está resguarda en su sede ubicada en la calle San Martín 857 de la ciudad de Formosa. Cumplió 53 años de vida institucional y lo festejó con un acto el jueves 15.

La licenciada Graciela Buiatti, directora de Patrimonio Socio Cultural de la provincia, destacó la jornada festiva por el 53° aniversario del Archivo Histórico Provincial, cuya institución se creó en 1973, “a partir de la Ley N° 351, sancionada por la Legislatura Provincial”, según consignó.

También, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), ratificó el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento de esta emblemática institución capitalina.

E indicó que se “están incorporando testimonios históricos, culturales, etcétera”, a través del fomento de la donación, y cuyo valioso registro “está resguardado y se lo difunde” por distintas vías.

Asimismo, acentuó que se avanza “con el proceso de digitalización”, para luego realzar que “es un trabajo arduo, minucioso y pausado el que se hace día a día”, a través del cual se “sigue creciendo”.

Buiatti, también, aprovechó para destacar a las personas que se acercaron a compartir la jornada festiva y, en ese contexto, realizaron “donaciones de fotografías como otros elementos que reflejan la historia de lugares como por ejemplo, María Cristina”, una localidad situada en el extremo oeste provincial.

Gracias a esta generosa acción, después, quienes estén interesados en hacer indagaciones o investigaciones las pueden utilizar para sus trabajos, agregó.

Entre los principales archivos cuidados en estos 53 años están “los libros copiadores de 1872, es decir, desde antes que llegara a estas tierras el comandante Luis Jorge Fontana, quien fundó Formosa el 8 de abril de 1879”.

“Estos están totalmente resguardados y son los que se están digitalizando”, afirmó y agregó que, a medida que se realiza ese proceso, “se los va incorporando a la página del Gobierno de Formosa”.

Para eso también “se está trabajando en una Red de Archivos y Bibliotecas”, sumó. De esa manera, la idea es que “a través de esa página se puedan mostrar todos los archivos de las distintas bibliotecas, tanto las institucionales como públicas”.

Por eso, su mensaje a la comunidad en general es que “confíen en nosotros cuando entregan materiales, libros que hacen a la historia de la provincia desde diferentes aristas para que queden resguardados”. Y aclaró que “se los puede también digitalizar en aquellos casos que las personas no los quieran entregar al Archivo Histórico”.

Del mismo modo, hizo notar que “nos gustaría contar con la historia de cada una de las localidades” de la provincia, para lo cual se afianza la comunicación con las autoridades de los Municipios y las Comisiones de Fomento de la provincia.

Finalmente, reiteró que el Archivo Histórico Provincial es una institución que está al servicio de la comunidad y de su patrimonio documental, porque “la memoria también se guarda en documentos”.

Para el acto, el salón se decoró con mensajes alusivos a este acontecimiento, expresándose que son “53 años custodiando nuestra historia”.



