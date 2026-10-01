Ingeniero Juárez celebró el día de la madre con un multitudinario bingo, premios y regalos

En un clima de alegría, emoción y encuentro familiar, Ingeniero Juárez vivió un bingo extraordinario organizado por el Gobierno Municipal, bajo la gestión del intendente Rafael Nacif, para homenajear a las madres en su día. El evento se desarrolló en el Polideportivo Municipal, donde se entregaron importantes premios en efectivo y múltiples regalos, en una jornada especialmente pensada para compartir y celebrar en familia.

Durante el encuentro, el intendente Rafael Nacif expresó su profundo reconocimiento al amor, el esfuerzo y la entrega cotidiana de las madres, destacando su contribución al sostenimiento de las familias y de la sociedad. Señaló que son ellas quienes muchas veces se convierten en el principal sostén emocional de sus hogares, brindando la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y encontrar siempre motivos para salir adelante.

Con especial emoción, Nacif recordó el valor irremplazable de una madre, un sentimiento que adquiere para él un significado aún más profundo ante la ausencia física de la suya. Desde esa experiencia personal, puso en valor la importancia de demostrar el cariño y el agradecimiento mientras tenemos la dicha de compartir la vida con ellas, porque el amor de una madre permanece para siempre en el corazón de sus hijos.

Por su parte, la concejal justicialista María Nacif destacó la valentía, la entereza y la capacidad de lucha de tantas mujeres que, en circunstancias difíciles, deben asumir el rol de madre y padre al mismo tiempo. Valoró especialmente a aquellas que, con sacrificio, trabajo y una enorme fortaleza, logran sostener sus hogares y sacar adelante a sus hijos, convirtiéndose en verdaderos ejemplos de amor y superación.

La realización del bingo demandó un importante despliegue de los equipos de trabajo municipales, que asumieron con compromiso y dedicación las distintas tareas organizativas para garantizar el desarrollo de una celebración a la altura de una fecha tan significativa.

La oportunidad también permitió al intendente Rafael Nacif y a la concejal María Nacif profundizar una vez más el contacto directo con sus compueblanos, compartir momentos de cercanía y reafirmar ese vínculo de afecto y acompañamiento permanente con las familias de Ingeniero Juárez.

La entrega de numerosos premios en efectivo y múltiples regalos completó una jornada cargada de entusiasmo, sonrisas y emociones, en la que el objetivo principal fue homenajear a las madres y brindarles la posibilidad de celebrar su día con alegría, rodeadas del cariño de sus seres queridos.



