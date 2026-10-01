El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia incorporó un equipo indispensable para avanzar en la instalación mecánica del ciclotrón

El nuevo equipamiento ingresó a dicha institución sanitaria, emblema de la salud pública en la región, donde se brinda una atención de calidad en tratamientos contra el cáncer.

El gerente de Operaciones del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK), el ingeniero Gabriel Martínez, brindó detalles del flamante equipamiento incorporado en la mañana de este jueves 22, el cual es un soporte fundamental para el funcionamiento del ciclotrón de la institución.

En torno a los detalles técnicos, “se trata de la Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) y tiene la particularidad de poseer una calidad nuclear que permite el control de partículas, presiones y también lo vinculado a lo radiológico de las áreas”, precisó, marcando que es “de muy alta calidad, único en la región”.

Y subrayó que “lo más cercano a un equipo de estas características se encuentra en Buenos Aires”, mientras que, en los países limítrofes, según específico, en “Paraguay no lo tienen, como tampoco en el sur de Brasil”.

En ese sentido, destacó es que es “un equipo indispensable” para el ciclotrón, puesto que se trata de “un soporte fundamental para su funcionamiento”. Entre sus capacidades, mencionó que permitirá “controlar todo el flujo de partículas que está dentro del ciclotrón”, por consiguiente, este acontecimiento representa “un gran hito” para el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.

Acto seguido, informó el gerente que el siguiente paso “ahora es la instalación mecánica del ciclotrón”, pero explicó que no se puede precisar una fecha ni los plazos que demandará esta instancia, “porque es un proceso en el que se deben cumplir con determinados requisitos”.

Agregó que por este tema “se estuvieron haciendo reuniones en los últimos días”, ya que el objetivo es avanzar en “la instalación en los próximos meses”, concluyó.



