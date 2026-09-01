El Mercado Comunitario de Emprendedores presenta su edición “Día de la Madre y la Familia”

La propuesta se desarrollará los días 3, 4, 10 y 11 de octubre en el Galpón G del Paseo Costanero, con la participación de más de 70 emprendedores locales y múltiples actividades para disfrutar en familia.

Gracias al acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) continúa generando espacios de comercialización gratuitos para que emprendedores locales puedan exhibir sus productos, fortalecer sus proyectos y llegar a nuevos consumidores.

n esta oportunidad, presentará la edición especial “Día de la Madre y la Familia”, que se realizará los días 3, 4, 10 y 11 de octubre, en el Galpón G del Paseo Costanero. La realización del 3 y 4 de octubre también figura en la agenda pública de actividades de este mes en Formosa.

La propuesta reunirá a más de 70 emprendedores locales de distintos rubros y contará con sectores gastronómicos, espacio matero, propuestas autóctonas y orientales, sector emprendedor y espacio mujer. Además, habrá un sector especialmente pensado para encontrar regalos para el Día de la Madre, promoviendo la elección de productos realizados por manos formoseñas.

En este marco, la administradora del Área de Comercialización de la Subsecretaría de Empleo, Mariana Acosta, destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas: “Estos espacios gratuitos de comercialización son posibles gracias al acompañamiento permanente del Gobierno provincial y representan una oportunidad concreta para que nuestros emprendedores puedan mostrar lo que hacen, generar ventas, sumar nuevos clientes y continuar fortaleciendo sus proyectos”.

Acosta remarcó además que el objetivo es que cada edición se convierta en una verdadera vidriera para la producción local, fortaleciendo el vínculo directo entre emprendedores y consumidores. En anteriores ediciones, la funcionaria también destacó públicamente que estos espacios permiten mostrar, vender y hacer crecer los proyectos, generando movimiento económico y oportunidades para las familias formoseñas.

Durante las cuatro jornadas, las familias también podrán disfrutar de música en vivo y juegos para los más chicos, conformando una propuesta que combina comercialización, entretenimiento y encuentro familiar.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse al Galpón G del Paseo Costanero y acompañar a los emprendedores, apostando al consumo local y disfrutando de una nueva edición del Mercado Comunitario de Emprendedores.



