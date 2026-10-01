Exitosa capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar y primeros auxilios en la localidad de Pirané

Contó con más de 230 participantes que estarán involucrados en el Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre.

En el marco del Día Mundial del RCP y de las actividades preparatorias parala 5°edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” que se disputará en Pirané y en las localidades de Villa Dos Trece y El Colorado, el viernes 16 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Humano brindó una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios en esa localidad.

Con una masiva convocatoria, el eventofue realizado en la EPES N°2 “Batalla de Maipú”. Fue organizado por la cartera sanitaria provincial, en conjunto con la Delegación Zonal Pirané del Ministerio de Cultura y Educación, y el Municipio local.

En el mismo, estuvieron presentes, el Subsecretario de Coordinación y Controldel Ministerio de Desarrollo Humano, doctor Manuel Cáceres y el Subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete; la intendentede Pirané, Yéssica Palacios; el director del Hospital distrital de la localidad, doctor Jorge Herrera; la Delegada Zonal, Esther González; directores de las instituciones escolares; funcionarios policiales y otras autoridades.

El Subsecretario doctor Manuel Cáceres, destacó el éxito de la jornada al comentar “que tuvo 234 inscriptos que participaron en su totalidad, pudiendo hacer las maniobras que fueron evaluadas y controladas por el equipo a cargo de la capacitación, para lo cual fueron utilizados 24muñecos simuladores”.

El desarrollo del curso estuvo a cargo del jefe del Servicio de Cardiología de Hospital de la Madre y el Niño, el cardiólogo Lucas Elías y del jefe de la Residencia de Enfermería en Emergentología del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, licenciado Fulgencio Ojeda, acompañado por cursantes de esta residencia.

Respecto a eso, el funcionario indicó, que la modalidad fue teórico – práctica y estuvo dirigida “a profesores de educación física y docentes tanto del nivel primario como secundario, de establecimientos educativos de esta localidad y de otras aledañas, y al personal de otras instituciones que estarán involucradas en este evento deportivo”.

En tanto señaló, que, además de la técnica de RCP “se enseñó también, la maniobra de Heimlich para brindar asistencia en caso de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extrañoy para la asistencia en caso de asfixia por inmersión.

En tal sentido, consideró “fundamental” que el grupo capacitado aprenda estas maniobras “ya quePiranéque este campeonato de alcance provincial va a reunir a miles de personas y eso aumenta las posibilidades de que alguien sufra algún tipo de descompensación. Por lo tanto, es muy importante que estén preparados para dar inicio a una RCP hasta la llegada de la ambulancia con el equipo de emergencias”.

Para finalizar, Cáceres valoró la participación de la intendente Yessica Palacios en esta capacitación “y como los demás asistentes, también recibió el certificado que avala que completó este curso y que realizó todas las maniobras para la acreditación del mismo”, subrayando que el diploma “está refrendado por el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia y tiene validez por un año".











