En el Día Mundial de la Alimentación presentaron el Plato Formoseño

Una opción saludable y nutritiva, preparada con alimentos autóctonos que fue lograda a partir de un minucioso trabajo de profesionales especialistas en nutrición que se desempeñan en el sistema público de salud provincial.

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación con una actividad que tuvo lugar en la tarde del viernes 16 de octubre, en la Peatonal capitalina y que reunió a equipos de nutrición de distintos efectores sanitarios de la ciudad de Formosa.

Con el nombre “Innovar para nutrir mañana”, la jornada dirigida a la comunidad fue organizada por el Programa de Promoción de Hábitos Saludables en Nutrición y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, quien elogió el trabajo realizado por los profesionales especialistas en nutrición, presentado en el marco de esta efeméride.

“Hoy en el Día Mundial de la Alimentación, realmente me llena de orgullo saber que estoy trabajando con estos profesionales con tanta capacidad que han logrado hacer el Plato Saludable Formoseño, con alimentos que están al alcance en nuestra provinciay que destaca que los sabores no vienen solamente de los alimentos procesados e industrializados, sino que podemos encontrarlosen las preparaciones hechas en la casa. Por lo tanto, es un trabajo excelente”, aseguró Atencia.

Mencionó que el Plato Formoseño, basado en alimentos característicos de nuestra provincia “es una forma de nutrición correcta, con los alimentos correctos, producidos en Formosa y con los valores nutricionales de cada uno muy bien calculado. Esto debe difundirse y enseñarse a la población”, enfatizó.

Seguidamente, Atencia recordó que desde el Gobierno de la provincia el lineamiento es llevar “la salud a la gente” y como parte del Modelo Formoseño, ya contamos también con nuestro Plato Formoseño que es un gran orgullo para todos”.

Revalorizar los alimentos autóctonos

Por su parte, la jefa del Programa de Promoción de Hábitos Saludables en Nutrición, licenciada Marianela Rojas, comentó que en el evento participaron todos los nutricionistas que trabajan en los centros de salud y hospitales de la Capital con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la alimentación saludable “y también para presentar el Plato Saludable Formoseño”.

Seguidamente, describió que esta propuesta “tiene la finalidad de revalorizar nuestra alimentación, nuestros alimentos autóctonos”, destacando que Formosa tiene una diversidad en alimentos que son muy ricos en nutrientes a lo ancho y largo de toda la provincia “y lo que buscamos es, justamente, que cada formoseño, más allá del lugar donde se encuentre, tenga una alimentación variada, equilibrada, accesible y, obviamente, que esté respaldada por los consejos de los nutricionistas”.

La actividad contó con distintos stands donde se expuso “desde el primer alimento que recibe el bebé cuando nace, que es la leche materna, con nutricionistas del Hospital de la Madre y el Niño y del Hospital de la Madre y la Mujer. Otro donde se explicócómo se producen algunos alimentos y se enseñó a armar una huerta con plantines y semillas que colaboró el Ministerio de la Producción y del PAIPPA”, detalló Rojas.

Hizo notar que la iniciativa Plato Saludable, incluye alimentos saludables, de bajo costo porque son producidos en nuestra tierra, fáciles de adquirir y de preparar y, sobre todo, “que sean ricos en nutrientes para poder tener una vida saludable”, remarcó.

Para finalizar, agradeció el acompañamiento del equipo del Programa provincial de Diabetes que realizó controles de peso y talla, y medición de glucemia a las personas que se acercaron a consultar y a compartir.

Y mencionó que el programa a su cargo articula acciones con los efectores de todos los distritos sanitarios de la provincia para promover a lo largo del año, a través de múltiples actividades, la alimentación sana y otros hábitos saludables que contribuyen a la buena nutrición de la población en todas las etapas de la vida”.















