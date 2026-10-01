Aseguran que Nación no envía fondos a las provincias ante el fenómeno de “El Niño”

Durante una charla sobre el fenómeno de El Niño organizada por la Fundación Banco Formosa, el secretario de Ciencia y Tecnología, Dr. Camilo Orrabalis, cuestionó el destino de los recursos nacionales previstos para infraestructura hídrica. Según el CEPA, solo el 23% de los ingresos del Fondo Hídrico durante la actual gestión nacional se destinó al pago de obras, ninguna está en Formosa y una parte significativa de los recursos fue colocada en Letras del Tesoro.

El fenómeno de El Niño y los desafíos para Formosa

Durante la charla “Fenómeno El Niño”, organizada por la Fundación Banco Formosa, el secretario de Ciencia y Tecnología, Dr. Camilo Orrabalis, planteó la necesidad de fortalecer la prevención ante eventos climáticos extremos y cuestionó el uso de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH). El encuentro, realizado en la Casa Central del Banco Formosa, contó con la participación del meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien analizó el escenario climático y sus implicancias para la región.

“La prevención requiere planificación, inversión y recursos.´, requiere tomar decisiones políticas pensando en la población. En Formosa, el Gobierno provincial sostiene las acciones necesarias para proteger a la población, pero existe una responsabilidad nacional: hay fondos creados por ley específicamente para prevenir inundaciones y deben cumplirse”, expresó Orrabalis.

El Fondo Hídrico fue creado mediante el Decreto Nacional 1381/2001 y ratificado por la Ley 26.181, que establece recursos específicos para financiar infraestructura hídrica, control y mitigación de inundaciones y saneamiento. Actualmente, recibe el 4,31% de la recaudación del impuesto sobre los combustibles. La normativa garantiza la intangibilidad de estos fondos y establece su destino específico.

Sin embargo, un informe de octubre de 2026 del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Fondo recibió $611.667 millones, expresados en pesos de 2026, pero solo $140.971 millones se destinaron al pago de obras. Es decir, de cada $100 recaudados, apenas $23 fueron aplicados a infraestructura hídrica. El informe también señala que, al 1 de junio de 2026, $290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro Nacional, equivalentes al 85,5% de los activos del Fondo. De las 24 obras analizadas, ninguna ubicada en Formosa, 15 fueron canceladas o suspendidas, ocho continuaban en ejecución y solamente una figuraba como finalizada.

Al respecto, Orrabalis sostuvo: “Estamos hablando de recursos destinados por ley a prevenir inundaciones. No puede ser que esos fondos se utilicen para financiar al Tesoro Nacional mientras las provincias deben afrontar con sus propios presupuestos las acciones necesarias para proteger a sus comunidades”.

Formosa sostiene obras hídricas con recursos propios

El funcionario remarcó que, frente a los riesgos asociados a El Niño, Formosa está afrontando con recursos propios los costos de las intervenciones necesarias para prevenir inundaciones y proteger a la población.

Un ejemplo es la obra de desagües de la zona del Cincuentenario, retomada con recursos del Tesoro de la Provincia tras interrumpirse el financiamiento nacional del Fondo Hídrico. La infraestructura beneficiará directamente a cerca de 20.000 vecinos de los barrios San Cayetano, Libertad, Colluccio y Malvinas, además de contribuir a garantizar el acceso al Polo Sanitario de la ciudad.

“Cuando hablamos de prevenir inundaciones, hablamos de proteger familias, viviendas, caminos y actividades productivas. En Formosa estas responsabilidades se están atendiendo con recursos provinciales. Por eso es importante que la Nación cumpla con el destino establecido para los fondos hídricos y que esos recursos se traduzcan efectivamente en obras”, exigimos que se cumpla esta ley y tantas otras, que bajo la gestión del presidente Javier Milei se mantienen suspendidas, recordemos son leyes sancionadas por el Congreso y de obligaciones constitucionales, señaló.

Finalmente, Orrabalis destacó que los pronósticos climáticos permiten anticipar riesgos, pero deben estar acompañados por inversiones y políticas de prevención. El desafío es garantizar que los recursos públicos destinados a infraestructura hídrica se conviertan efectivamente en obras que protejan a la población.







