Esclarecieron ilícitos en Las Lomitas y Clorinda

• Las tareas investigativas y la participación ciudadana fueron fundamentales

Efectivos policiales desplegaron tareas preventivas y de investigación en diferentes sectores de la provincia, en el marco de las acciones para responder de manera eficiente a los requerimientos de la comunidad en materia de seguridad.

En ese sentido, policías de la Comisaría Las Lomitas iniciaron una investigación a partir de la denuncia de un vecino del barrio San José Obrero de la mencionada localidad por la sustracción de un teléfono móvil.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron las actuaciones judiciales por el delito de “Hurto” y establecieron la ubicación del celular, que estaba en poder de uno de los involucrados.

Como resultado de las diligencias, el sospechoso fue contactado y posteriormente se presentó en la dependencia policial con el dispositivo sustraído, que fue secuestrado en forma preventiva. Además detuvieron al sujeto y lo notificaron de su situación procesal, mientras que el teléfono fue reconocido por el damnificado y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.

Por otra parte, integrantes de la Brigada Investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana recuperaron una bicicleta azul, rodado 29, sustraída en Clorinda.

A partir de las averiguaciones y trabajos de campo, los investigadores localizaron y secuestraron rodado en el sector de la barrera, del barrio Porteño Norte.