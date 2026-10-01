El Municipio continúa con la instalación de Puntos Verdes para fortalecer la separación de residuos

La Municipalidad de Formosa continúa con la instalación de Puntos Verdes equipados con campanas de separación, con el objetivo de fortalecer la separación de residuos en origen, facilitar la disposición diferenciada y promover prácticas más sustentables entre los vecinos.

Además del primer punto habilitado oficialmente, ubicado en la esquina de Fontana y 25 de Mayo, en inmediaciones de la plaza San Martín, se sumaron nuevos espacios en distintos sectores de la ciudad. Las campanas fueron colocadas en 25 de Mayo y Sarmiento; 9 de Julio y José María Uriburu; Napoleón Uriburu y Entre Ríos; Gutnisky y Fray Mamerto Esquiú; 9 de Julio y Lelong; y Juan D. Perón y Puchini.

Los Puntos Verdes permitirán que los vecinos puedan disponer sus residuos de manera diferenciada, mediante campanas destinadas a materiales secos reciclables y residuos húmedos. Entre los materiales reciclables se podrán depositar papel, cartón, plásticos, metales y vidrio, siempre que se encuentren limpios y secos, condición necesaria para facilitar su posterior recuperación.

Estos espacios estarán destinados a acercar el sistema de separación a los vecinos y facilitar la incorporación del hábito de clasificar los residuos desde los hogares. A su vez, las campanas permitirán mantener los materiales contenidos y evitar que permanezcan expuestos en la vía pública.

La iniciativa forma parte de una red de Puntos Verdes que se irá ampliando progresivamente en distintos sectores de la ciudad y contará con un circuito de recolección diferenciada para el retiro de los materiales depositados.

De esta manera, el Municipio continuará promoviendo la separación en origen, la recuperación de materiales reciclables y el cuidado de los espacios públicos, fortaleciendo acciones orientadas a una gestión de residuos más sustentable y a una mayor participación de los vecinos en el cuidado del ambiente.



