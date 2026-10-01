El Hospital Distrital N°8 realizó controles de laboratorio en la Residencia de Adultos Mayores “Eva Perón”

Se realizaron extracciones de muestras para distintos análisis, en el marco del acompañamiento periódico que se brinda a la institución.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las acciones de atención territorial y prevención de la salud, mediante el trabajo articulado entre los efectores sanitarios y las instituciones de la comunidad.

En ese marco, el equipo del servicio de Laboratorio del Hospital Distrital N°8 “Eva Perón” se trasladó hasta la Residencia de Adultos Mayores “Eva Perón”, ubicada en el barrio República Argentina, donde realizó extracciones de muestras de sangre y orina a las personas que viven en esa institución, para la realización de distintos análisis.

Al respecto, el director del Hospital Distrital N°8, doctor Walter Gerula, destacó la importancia de sostener este acompañamiento y señaló que “el hospital siempre está colaborando. Hacemos un trabajo interinstitucional para estar en contacto directo con la comunidad”.

En ese sentido, explicó que las visitas a la residencia se realizan periódicamente y contemplan distintas prestaciones sanitarias, entre ellas consultas médicas, provisión de medicamentos y otras atenciones destinadas a responder a las necesidades de los adultos mayores.

“En esta ocasión, lo que se hizo fue extracción de sangre, también de orina para análisis de laboratorio, lo cual forma parte de los controles habituales que se hacen a este grupo etario, en este caso a quienes asisten a esta residencia”, precisó Gerula.

Estas intervenciones permiten dar continuidad a los controles de salud, facilitar el acceso a estudios complementarios y contribuir al seguimiento de las condiciones de salud de las personas mayores.

Aseguró que, en esta etapa de la vida, los controles médicos periódicos son fundamentales para detectar oportunamente posibles alteraciones, evaluar la evolución de enfermedades crónicas y adecuar las indicaciones y los tratamientos según las necesidades de cada persona.

De esta manera, el Hospital Distrital N°8 reafirma su compromiso con una atención cercana, integral y sostenida, a través de acciones que acercan las prestaciones sanitarias a los espacios de cuidado y fortalecen la articulación institucional.



