Insfrán encabezará la apertura de la 5ta edición del Torneo de la Amistad

Además, dejará habilitado el nuevo predio del Club Atlético Independiente de El Colorado. Del evento participarán más de 130 equipos conformados por más de dos mil jugadoras.Este viernes 23 de octubre, desde las 19 horas, en la localidad de El Colorado, el presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, habilitará la apertura de la 5ta edición del Torneo de la Amistad e inaugurará las nuevas instalaciones del Club Atlético Independiente.

En esta oportunidad el Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán, se disputará el 23, 24 y 25 de octubre, de forma simultánea, en Pirané, El Colorado y Villa Dos Trece, en tanto que las instancias finales se desarrollarán el próximo 31 de octubre en la ciudad de Pirané.

Este evento deportivo es organizado por el Partido Justicialista de Formosa con el fin de promover la integración, solidaridad y lazos de amistad entre las comunidades formoseñas.

El mismo, tuvo su lanzamiento el pasado 21 de agosto en Villa Dos Trece con la presencia del vicegobernador, Eber Solís, acompañado por los intendentes de las sedes organizadoras, autoridades provinciales y locales y jugadoras de los equipos participantes.

Vale recordar que, previo a esta instancia, 300 equipos femeninos de todo el territorio, atravesaron una fase clasificatoria con el objetivo de acceder a la competencia de este fin de semana en el cual se espera la presencia de más de dos mil jugadoras de fútbol.

Además, para la realización del certamen, se acondicionaron 25 predios deportivos donde jugarán más de 130 equipos que representan a los diversos puntos de la provincia.

Al igual que las ediciones anteriores, a excepción de la primera y segunda, el equipo ganador recibirá la característica copa que es un símbolo de la identidad colectiva formoseña, ya que fue elaborada de forma artesanal por mujeres provenientes de distintos lugares del territorio provincial, combinando e integrando materiales como carandillo, palma y madera y, de esta manera, poniendo en valor el talento y trabajo de las artesanas formoseñas.



