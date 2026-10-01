Activa intervención comunal para mantenimiento preventivo en el drenaje pluvial urbano

Durante la inestable jornada del jueves, cuadrillas de la municipalidad local se emplazaron a distintos sectores de la ciudad para profundizar el mantenimiento integral de los desagües pluviales, acción a cargo de personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativas de trabajo.

Los equipos encargados de la puesta a punto del drenaje, hicieron lo propio en los barrios Virgen de Lourdes y Fontana, en el primero con la limpieza manual y mecánica del zanjón de la ciclovía, a la altura de la calle Madariaga, y en el segundo sobre Juan J. Silva y pasaje Juan Biscaro. Del mismo modo se trabajó en el barrio Illia I con la limpieza manual de cunetas revestidas y con tapas.

Por su lado, otras cuadrillas accionaron en el barrio 12 de Octubre con la desobstrucción de cruces de calles y el cuneteo manual con carga directa, tareas que se replicaron en el barrio El Pucú, mientras en el barrio Eva Perón otro equipo llevó a cabo el cuneteo manual solo.

Finalmente, en el barrio El Porvenir los trabajos se enfocaron en la limpieza del canal central y en la desobstrucción del alcantarillado, a la vez que en los barrios 7 de Mayo y 20 de Julio, se ejecutó el cuneteo manual y mecánico en los canales a cielo abierto de ambos sectores.



