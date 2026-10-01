El HAC celebra un nuevo aniversario como ícono de salud de alta complejidad en Formosa

El nosocomio cumple 23 años de innovación constante y avances médicos que, ininterrumpidamente, fueron sumando a la consolidación yal fortalecimiento de la salud pública en la provincia.

Inaugurado el 14 de octubre del 2003, mediante un acto encabezado por el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, junto al gobernador Gildo Insfrán, el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” conmemora su 23° aniversario este miércoles.

Su puesta en funcionamiento marcó un hito para la salud pública provincial, al ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y posibilitar el acceso a prestaciones médicas de alta complejidad en Formosa, evitando que año tras año, muchos pacientes debieran trasladarse a otras provincias para recibir determinados tratamientos.

Desde entonces, se consolidó como un establecimiento de tercer nivel de atención dentro de la Red de Salud Pública Provincial, con servicios especializados, tecnología de última generación y una política de capacitación continua para sus profesionales.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un especial y fraterno saludo a las autoridades, profesionales y a todos los trabajadores que forman parte de la institución, destacando su compromiso cotidiano con el cuidado de la salud y la vida.

“Quiero hacer llegar hoy, un reconocimiento muy especial a cada uno de los trabajadores del Hospital de Alta Complejidad, quienes se desempeñan con un profesionalismo de excelencia en cada área y lugar que ocupan, y a la vez con una dedicación y vocación de servicio, destacadas que hacen posible brindar respuestas a pacientes que necesitan de una atención especializada”, remarcó el titular de la cartera sanitaria.

Hizo notar, a su vez, que “Estos 23 años representan el esfuerzo de muchas personas y el compromiso sostenido de la provincia con una salud pública preparada para afrontar los desafíos de la medicina moderna” y resaltó la importancia de contar en Formosa con un establecimiento de estas características “capaz de resolver patologías complejas y desarrollar prácticas especializadas sin que los pacientes deban trasladarse necesariamente a otros puntos del país”.

“El Gobierno de Formosa se caracteriza por la fuerte apuesta que hace a nuestra salud pública. Eso significa invertir en infraestructura, en equipamiento y en la formación del recurso humano, pero, fundamentalmente, significa garantizar que las personas puedan acceder a una atención oportuna, de calidad, gratuita y basada en un trato de altísima humanidad como cualidad primordial”, sostuvo Atencia, señalando que el Hospital de Alta Complejidad reúne todas esas condiciones.

Una huella marcada por más de dos décadas

Entre los hitos más importantes de su trayectoria se encuentra el inicio, en julio de 2007, de los trasplantes de órganos en Formosa, con un primer trasplante renal realizado en sus instalaciones.

A partir de ese momento, el Hospital de Alta Complejidad desarrolló exitosos programas de trasplante de órganos y tejidos, entre ellos: renal, hepático, cardíaco, renopancreático y hepatorrenal, alcanzando en octubre de 2026, los 351 trasplantes realizados. También, cabe destacarse que su historiaincluyeel primer trasplante cardíaco efectuado por un equipo de salud íntegramente conformado por profesionales formoseños.

A lo largo de estos 23 años, el establecimiento evolucionó de forma constante y consolidó su perfil como centro de referencia provincial y regional, mediante la incorporación de tecnología de punta, el desarrollo de numerosos servicios especializados, la formación permanente de profesionales y la concreción de procedimientos de creciente complejidad.











