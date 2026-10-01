Freis: “El Hospital de Alta Complejidad es como mi segunda casa”

Fue inaugurado el 14 de octubre de 2003 por el entonces presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

En el marco de los 23 años que cumplió este miércoles el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón”, su administrador general, el doctor Miguel Ángel Freis, enfatizó que toda “la comunidad formoseña celebró este nuevo aniversario” de la institución, que, desde sus inicios hasta la actualidad, “fue creciendo” y “evolucionando de manera increíble”.

“El hospital me abrió las puertas”, contó en lo personal, porque “encontré un lugar que tenía toda la estructura, el equipamiento y el personal calificado. Por eso, para mí el Hospital de Alta Complejidad es como mi segunda casa”. Incluso, “es lo que todos sentimos, porque uno llega acá y se enamora de esta institución”, afirmó contundente.

En otra parte de sus declaraciones, señaló, entre los logros alcanzados en estos 23 años, el hecho de que “casi 400 trasplantes” se llevan realizados, así como también son habituales las cirugías de alta complejidad en las diferentes especialidades que se atienden en el nosocomio.

En ese sentido, se cuenta con “alrededor de 50 servicios habilitados y con especialistas de muy alto nivel atendiendo en ellos”, puso en valor, marcando que esto es producto de la “tan importante decisión política del gobernador Insfrán hacia el sistema de salud público” provincial, porque es un compromiso irrenunciable de su gestión ya que se trata de uno de los pilares fundamentales del Modelo Formoseño.

Esto es brindar una atención de calidad, para eso desde el Estado provincial se invierte permanentemente “a diferencia de lo que sucede a nivel nacional”, aludiendo a la crisis y el desfinanciamiento del Gobierno de Javier Milei, a través de la motosierra del ajuste, ante lo cual “nosotros somos unos privilegiados”, contrastó.

Por ello, reiteró Freis que sin el involucramiento “del Estado provincial sería imposible” poder garantizar la prestación de una “medicina de calidad” en la cual resulta ser una “pieza fundamental la tecnología”, aunque reconoció también que “de nada serviría si no existe un buen equipo idóneo que la sepa utilizar”.

Asimismo, reflexionó: “No nos tenemos que olvidar de la parte humana” porque “la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, es muy importante. Por tanto, como médicos, el abrazo y el saludo a nuestros pacientes ayudan mucho también” durante el proceso de tratamiento médico.

En otra parte de sus declaraciones, sumando a los logros de estos 23 años, confirmó que hay “casi 90 residentes en formación en todos los servicios”, y realzó que “ellos son el presente y el futuro”, ya que “después ellos enseñarán todo lo que hoy están aprendiendo”.

En pocas palabras, es “una rueda” que hace que “esto se sostenga en el tiempo a pesar de la crisis nacional”, y, por último, sobre la formación de los residentes, agregó que en ese aspecto “los docentes les exigen, lo que eleva la vara”.











