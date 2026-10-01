La Delegación Zonal de Clorinda recibió los productos Nutrifor

Autoridades educativas de todos los niveles y modalidades de la ciudad compartieron un acto que se inscribió en la entrega de esta nueva partida destinada al funcionamiento del Servicio Social y Nutricional en las escuelas.

Este miércoles 14, el subsecretario de Educación de la provincia de Formosa, el licenciado Luis Ramírez Méndez, acompañó la entrega de una nueva partida de productos de Nutrifor a la Delegación Zonal Clorinda, y resaltó que lo realizado se enmarca en un acto “de estricta justicia social”.

Las políticas públicas provinciales tienen esa visión que emana del Modelo Formoseño, vigente en toda la provincia a través de este tipo de acciones en plano educativo, teniendo a “una empresa netamente formoseña” siendo parte de ello desde hace 12 años, indicó el funcionario.

Al brindar un discurso en la segunda ciudad de la provincia, también manifestó su alegría por volver a visitarla para cumplir con esta misión, refiriéndose a la llegada de estos productos “gracias a un Gobierno presente, que se ocupa y preocupa de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

En ese sentido, detalló que cada una de las partidas se destina “al Servicio Social y Nutricional”, solventado con recursos provinciales, ya que Nación lo desfinanció, valoró. Es decir que, por “decisión del gobernador Gildo Insfrán, Formosa lo sigue brindando” con normalidad.

Demanda su cobertura un importante desembolso de fondos económicos, de manera mensual, añadió, destacando el compromiso que tiene el Gobernador con la educación, puesto que es “su preocupación que los comedores funcionen en todas las instituciones de la provincia”.

En otro momento de su alocución, ante la presencia de las autoridades de todos los niveles y modalidades en esta jornada matutina en Clorinda, les agradeció, en nombre del ministro de la cartera, el ingeniero Julio Aráoz, por el compromiso y acompañamiento, convocándolos a seguir por ese camino trazado por la provincia.

Por último, el funcionario dedicó unas palabras a reconocer la administración que se hace de los productos Nutrifor que “forman parte del comedor escolar”, compuesto por los servicios de “desayuno, almuerzo y merienda”.

Se nutre, también, “del aporte que hacen los productores formoseños”, los paipperos, a la empresa formoseña emplazada en el Parque Industrial de la ciudad capital.

En torno a la distribución, adelantó que se continuará con ella en las demás Delegaciones Zonales del interior, teniendo planificado llegar a las localidades de Laguna Blanca, El Espinillo y General Belgrano, mediante lo cual se alcanzará “a más de 300 instituciones educativas”.



