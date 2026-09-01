El Gobernador entregó viviendas a 80 familias en Laguna Blanca

Al inicio del acto, el mandatario entregó en mano, de forma simbólica, las llaves a los adjudicatarios lagunenses que cumplieron el sueño de la casa propia.

Este viernes 2 de octubre, por la mañana, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, llegó hasta la localidad de Laguna Blanca para concretar la entrega de 80 viviendas sociales en el barrio San Blas, construidas en el marco del Programa “Casa Propia - Construir Futuro” solventado con recursos provinciales.

Insfrán estuvo acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Legislatura de Formosa, Armando Felipe Cabrera; el intendente local, Ricardo Lemos; y demás titulares de las carteras del Ejecutivo Provincial, como así también funcionarios de otras áreas, legisladores nacionales y provinciales, personal de las fuerzas de seguridad y vecinos de Laguna Blanca.

Al inicio del acto, el mandatario entregó en mano, de forma simbólica, las llaves a los adjudicatarios lagunenses que cumplieron el sueño de la casa propia.

Del mismo modo, hicieron lo propio el vicegobernador Solís, el ministro Ferreira, el intendente Lemos, el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Ugelli, el ministro de Planificación, Daniel Malich, el diputado provincial, Carlos Insfrán y la diputada nacional, Graciela de la Rosa.

Luego de la entrega simbólica, tomó la palabra una vecina adjudicataria, Celia Britez, quien narró su historia de vida y el trayecto que atravesó hasta lograr tener su vivienda social.

Día histórico

A su turno, el jefe comunal, Ricardo Lemos, habló a los presentes y expresó su “emoción, alegría y felicidad” de “tantas familias de nuestra comunidad que hoy cumplen sus sueños”.

“Gracias a un modelo de provincia que nos posibilita y nos da las herramientas necesarias para que cada formoseño, viva donde viva, tenga una mejor calidad de vida”, sostuvo.

De esta manera, Lemos consideró que “hoy vivimos un día histórico” ya que es “una jornada que quedará grabada en la memoria de nuestra comunidad” porque “somos protagonistas de nuevos avances que fortalecen la inclusión y la calidad de vida de nuestro pueblo”.

“Pero esta jornada no solamente nos convoca para celebrar el acceso a la vivienda, también nos reunió para inaugurar una institución fundamental para el fortalecimiento de los derechos de nuestros vecinos: el nuevo Juzgado de Paz de Laguna Blanca”, señaló.

Y añadió: “La habilitación de ese edificio representa mucho más que una nueva infraestructura pública, significa acercar la justicia a la comunidad, brindar respuestas más rápidas, fortalecer la presencia institucional del Estado y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos de manera más cercana, humana y eficiente”.

Por ello, Lemos dijo que el Juzgado de Paz “será un espacio de encuentro, escucha y solución para nuestros vecinos, un ámbito donde podrán realizar trámites, recibir orientación y encontrar respuestas a situaciones cotidianas, será la expresión concreta de una justicia más cercana al pueblo y comprometida con sus necesidades”.

En cuanto a la adjudicación de viviendas, el Intendente reflexionó en que “no sólo estamos entregando hogares” sino que también “concretando sueños y brindando dignidad, seguridad y oportunidades para decenas de familias que a partir de este momento podrán comenzar una nueva etapa de sus vidas”.

“Estas 80 unidades habitacionales representan mucho más que ladrillos, cemento y techo, simbolizan el compromiso de un Estado provincial presente que se preocupa y ocupa, entendiendo que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y no un privilegio para unos pocos”, expresó.

Y agregó: “Este barrio es una realidad gracias a la decisión política de nuestro Gobernador, porque estamos convencidos del que el verdadero poder reside en un pueblo organizado y en una conducción política que sabe interpretar y transformar los derechos en políticas públicas”.

Dos modelos

Lemos, además, consideró que “estamos frente a dos modelos”; por un lado, el proyecto político que gobierna Formosa y que “dignifica a las familias entregándole nuevas soluciones habitacionales con fondos del Tesoro Provincial, que defiende la justicia social, planifica el desarrollo territorial y continúa invirtiendo en educación, salud, infraestructura”.

“Y, aquel otro abandonado, de un modelo nacional de la dejadez que prioriza el mercado por sobre los valores humanísticos de nuestra sociedad”, apuntó.

En ese marco, diferenció ambos proyectos y ratificó que “el Gobierno nacional que se aleja del pueblo” porque “lo único que aumenta son los índices de pobreza e indigencia” mientras, “este modelo provincial y, sobre todo, este Gobernador que abraza a su gente y defiende un solo interés, el del pueblo”.

“Mientras el Gobierno nacional considera la obra pública como un gasto, en Formosa nuestro conductor, el doctor Gildo Insfrán, entiende como una inversión que genera empleo, moviliza la economía local, fortalece a las empresas de nuestra provincia y fundamentalmente mejora la calidad de vida de los formoseños, vivamos donde vivamos”, aseveró.

En ese marco, garantizó que estas obras “son una muestra concreta de lo que representa el Modelo Formoseño, una visión de provincia que no solamente construye realidades sino que genera oportunidades”.

“La misma visión que ha transformado Laguna Blanca, hoy reconocida como ciudad universitaria, acercando la igualdad de oportunidades a la formación de generaciones de formoseños, promoviendo el desarrollo de toda la provincia”, resaltó.

Y ahondó: “Este acto demuestra que cuando existe voluntad política y compromiso con el pueblo, los objetivos pueden alcanzarse y ese sueño hacerse realidad”.

Por último, Lemos habló a las familias que recibieron las llaves de sus nuevos hogares y les dijo que “disfruten este momento, que cuiden cada riconcito de su casa, que aquí construirán recuerdos y proyectos para las nuevas generaciones”.

“Sigamos defendiendo este camino, una visión de provincia que prioriza a las personas, que invierte en el presente y que construye un porvenir con más inclusión, más oportunidades y más bienestar para todos los formoseños”, cerró.

Al finalizar, el administrador del IPV, Marcelo Ugelli, realizó su intervención haciendo memoria sobre el financiamiento con el que contaban en la gestión nacional anterior y explicando cómo la Provincia asumió la finalización de estas obras.

Cuando terminaron las alocuciones, Insfrán y su comitiva, recorrieron las flamantes viviendas sociales, concluyendo así esta nueva jornada de inauguraciones en la provincia de Formosa.











