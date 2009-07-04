El Colorado contará con un nuevo polideportivo para impulsar el deporte y la integración social

El intendente Mario Brignole confirmó la concreción de una obra clave para la localidad: la construcción de un polideportivo municipal.



El anuncio se realizó tras una reunión de trabajo mantenida entre el jefe municipal, funcionarios de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia y representantes de la UTE conformada por las empresas Rovira y L. Zucchett.

El proyecto busca transformar el desarrollo deportivo y recreativo de la comunidad, ofreciendo infraestructura moderna y adaptada a diversas disciplinas.

“Es una obra que transformará la vida deportiva y social de nuestra localidad, brindando instalaciones cómodas y modernas para todos”, destacó Brignole.



Asimismo, el jefe comunal valoró el trabajo articulado con el Ejecutivo Provincial: “Agradecemos el acompañamiento del Gobierno Provincial, al Doctor Gildo Insfrán y seguimos avanzando por más obras para nuestra ciudad”.











