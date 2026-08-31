La mayoría de loteamientos recientes en Formosa no cumplen con las ordenanzas vigentes

A la fecha, “Mi Primer Casa S.A.”, debe restituir a un grupo de vecinos que tramitaron reclamos solo por ante este Organismo de la Constitución, la suma de $120.026.136,40, esto es aproximadamente 80 mil dólares, hasta ahora, existiendo nuevos casos que no han sido incorporados a estos montos-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, los Responsables del emprendimiento Mi Primer Casa S.A., Martiniano Sosa en su carácter de Gerente, como también su Asesor Letrado, se han acercado a este Organismo con la voluntad de resolver las graves irregularidades en las que incurrieron y que originaron perjuicios al patrimonio de centenares de vecinos de nuestra ciudad, lo que no implica que la denuncia penal planteada oportunamente prosiga su curso, a fin de deslindar responsabilidades civiles y penales. El Funcionario Provincial, advirtió que, en el loteamiento denominado Barrio Los Búfalos, existió una propuesta de restitución entre el 31/08/2026 al 29/09/2026, exclusivamente con ánimo conciliatorio, donde el responsable de la firma MI PRIMER CASA S.A. manifiesto su voluntad de reintegrar los importes efectivamente percibidos de los reclamantes, conforme fueron abonados y entregados oportunamente por éstos. A tal efecto, y atendiendo a la actual situación financiera de la empresa, propuso efectuar dichos reintegros en forma progresiva y conforme a un cronograma de pagos que guarde razonable correspondencia con la modalidad y periodicidad con que fueron efectuados los pagos originales. En caso de existir conformidad de los reclamantes con dicha modalidad, esta parte se encuentra en condiciones de formalizar un acuerdo de restitución, dejando debidamente documentados cada uno de los pagos que se efectúen. Posteriormente, en fecha 07 de octubre del corriente año, la misma inmobiliaria, solicitó un plazo de extensión de 90 días en la cual el cliente no abonará cuota ni caerá en mora, plazo en que la firma se compromete a regularizar la situación por ante los organismos pertinentes (Municipalidad y Catastro) para la cual, si no se llega a cumplir con los requisitos requeridos por los organismos oficiales, se reintegrarían los fondos solicitados con más actualización de intereses. En el loteamiento denominado Los Búfalos, el Ombudsman Provincial, informó que, a la fecha, se llevan devueltos a los vecinos la suma de $6.249.624,86 y existen reclamos en trámite para su pago por Mi Primer Casa por la suma de $32.914.854,20. En el caso del loteamiento llamado Barrio Cecotto, también existen propuestas de devolución a partir de acuerdo entre las partes y donde la inmobiliaria plantea un pedido de plazo de 6 meses, en el cual, el adquirente no abonaría cuota, ni caería en mora, comprometiéndose la misma a cumplir con las ordenanzas vigentes. En este caso, existen trámites para la devolución de lo ya abonado por la suma de $74.580.899,24. Idéntica situación se da en el loteamiento denominado Barrio Elfos, cuya propuesta de restitución es idéntica a la anterior, y la Defensoría del Pueblo posee casos en trámite para la devolución de dinero por la suma de $2.245.000,00. Por otra parte, en el Barrio San Isidro Labrador, la suma de dinero a reintegrar asciende a $3.151.698,25. En el caso del Lote Rural Nº 31, el monto de restitución llega a $5.143.684,70, en tanto en Barrio Jardines de San Antonio, deben $1.990.000,00. En todos los casos, se sugirió siempre a los interesados, no suscribir ningún acuerdo con la inmobiliaria sin ser previamente asesorados, para lo cual, pueden acudir por ante esta Institución y en el caso de aceptarse las propuestas de Mi Primer Casa S.A., este Organismo no interferirá en la voluntad de lo que se pudiera convenir, pues, nuestra función es la de resguardar el patrimonio de los vecinos, evitando abusos o pagos que no se corresponden con lo ya pagado por los citados, más allá de lo que estos decidan en cada caso en particular.



