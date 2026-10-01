Fortalecen la formación y la inserción laboral mediante un convenio de cooperación

Estos vínculos institucionales revisten suma importancia porque apuntan a que se amplíen las oportunidades para la comunidad.

La Subsecretaría de Empleo y el Instituto Politécnico Formosa (IPF) firmaron un convenio de cooperación para impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la formación, la capacitación y la inserción laboral de las formoseñas y los formoseños.

El acuerdo permitirá desarrollar proyectos que vinculen la formación técnica y tecnológica con las demandas del mundo del trabajo, promoviendo el desarrollo de habilidades y la generación de nuevas oportunidades en la provincia.

En ese marco, la subsecretaria de Empleo Mariángeles Vicentin destacó: “Este convenio representa un nuevo paso en el trabajo articulado entre instituciones. Queremos que la capacitación se traduzca en herramientas concretas para que más formoseñas y formoseños puedan acceder a oportunidades laborales y fortalecer sus proyectos”.

Asimismo, remarcó la importancia del acompañamiento del Gobierno provincial: “Desde el Gobierno de Formosa seguimos apostando a la formación y al trabajo como pilares del desarrollo. La articulación nos permite sumar capacidades y acercar propuestas que respondan a las necesidades de nuestra comunidad”.

Por su parte, el director del IPF Horacio Gorostegui expresó: “El vínculo entre la formación técnica y tecnológica y el mundo laboral es fundamental. Este acuerdo nos permitirá trabajar de manera conjunta en propuestas que fortalezcan los conocimientos y las habilidades de quienes se capacitan, acompañando el desarrollo de la provincia”.

La iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de Formosa con el fortalecimiento de la educación, la capacitación y el empleo, a través de vínculos institucionales que amplíen las oportunidades para la comunidad.



