El Centro de Medicina Nuclear realizó actividad de concientización sobre el cáncer de mama

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora cada 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de sensibilizar a la población y promover la detección temprana.

Una importante jornada de concientización sobre el cáncer de mama llevó a cabo en la Peatonal de la ciudad de Formosa el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner”.

Al respecto, la licenciada en Psicología Lourdes Bareiro explicó que “con el Servicio de Mamografía hicimos una actividad con preguntas, información sobre el autoexamen mamario y la detección temprana”, teniendo en cuenta que el Centro posee prestaciones vinculadas con el diagnóstico y tratamiento del cáncer, entre ellas mamografías, ecografías, tomografías y estudios PET/CT.

También “las personas pudieron dejarnos mensajes sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el Octubre Rosa”, que busca informar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama, uno de los tumores más frecuentes en las mujeres.

“El objetivo fue que más personas se acerquen a realizar sus controles. El mensaje que queremos dar es que no tengan miedo, que se hagan los controles porque todo lo que se detecta a tiempo se puede tratar”, remarcó.

A su turno, la licenciada en Nutrición Soledad Sánchez habló del acompañamiento desde lo nutricional que se les brinda a los pacientes. “Nosotros actuamos desde el momento que hay un diagnóstico y el paciente ingresa al Centro para realizar el tratamiento de radioterapia –explicó-. Acompañamos durante todo ese proceso, con consultas nutricionales y estamos cerca para disipar las dudas que se presenten”.



