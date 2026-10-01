El Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” celebra su 13° aniversario

Desde su inauguración en 2013, el nosocomio creció progresivamente en servicios, equipamiento, tecnología y recurso humano, fortaleciendo la atención en la Jurisdicción Cinco capitalina y en toda la provincia.

Este viernes 23 de octubre, el Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” conmemora su 13° aniversario, reafirmando su compromiso con el cuidado de la salud de la comunidad.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar sus salutaciones a los directivos y a todo el personal de salud de la institución, destacando la labor que desarrollan diariamente para garantizar una atención integral, de calidad y gratuita para los vecinos.

El funcionario valoró el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio de los trabajadores del nosocomio, cuyo desempeño resulta fundamental para sostener y fortalecer las prestaciones sanitarias que brinda el sistema de salud público provincial a lo largo y ancho del territorio.

Este hospital fue inaugurado el 23 de octubre de 2013 por el gobernador Gildo Insfrán. A partir de ese momento, experimentó un crecimiento y desarrollo progresivos, mediante la incorporación de nuevos servicios, equipamiento, tecnología de última generación y recurso humano, para atender a las necesidades sanitarias de la población.

Ubicado en la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, el establecimiento es cabecera del Distrito Sanitario VIII y cuenta con un área de cobertura que comprende aproximadamente a 120.000 habitantes. Para dar respuesta a esa demanda, dispone de amplias prestaciones, entre las que se encuentran clínica médica, cirugía, urología, cardiología, radiología, ecografía, obstetricia, ginecología, nutrición, salud mental, servicio social, odontología, farmacia, kinesiología, pediatría, neonatología, oncología, emergencias, neurología, reumatología y traumatología.

Asimismo, cuenta con guardias en emergencias, odontología y obstetricia que ofrecen atención durante las 24 horas, todos los días del año, de forma ininterrumpida, incluidos sábados, domingos y feriados, garantizando la disponibilidad permanente de servicios esenciales.

Otro aspecto fundamental de su funcionamiento es el trabajo articulado con los centros de salud de su área de responsabilidad sanitaria y con los hospitales de mayor complejidad, lo que permite coordinar la atención, facilitar las derivaciones cuando son necesarias y brindar respuestas oportunas a los distintos requerimientos de salud.

A 13 años de su puesta en funcionamiento, el Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” continúa creciendo como un efector estratégico de la red pública de salud, en el marco de las políticas sanitarias del Gobierno de Formosa, orientadas a ampliar el acceso a las prestaciones, fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar el derecho a la salud de toda la población.



