Con éxito concluyó la quinta edición del concurso literario “Letras del Viento Norte”

En el Salón Auditorio de la Jefatura de Gabinete se conocieron los ganadores de la quinta edición del certamen destinado a agentes provinciales activos y pasivos. Próximamente se realizará el lanzamiento de la aplicación digital “Tintas Formoseñas” donde se podrán leer las producciones.

En el marco del Programa de Reconocimiento al Empleo Público destinado a trabajadoras y trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo Provincial, en la jornada del jueves 16, se llevó a cabo el acto de anuncio de ganadores y menciones especiales de la quinta edición del concurso literario “Letras del Viento Norte”.

Al respecto, la licenciada Gladis Mazza expresó su alegría por el desarrollo de esta nueva edición y destacó el alcance territorial alcanzado: “Con mucha alegría este año 2026 ‘Letras del Viento Norte’, en el marco del concurso literario, convocó nuevamente a trabajadores públicos tanto activos como pasivos en esta propuesta que ya es nuestra quinta edición. Esto es válido reconocer porque se ha sostenido durante todos estos cinco años”.

Asimismo, precisó que “en esta ocasión los trabajadores públicos convocados no fueron sólo de Capital, sino que gracias a la posibilidad que nos da la tecnología pudimos hacer participar a personas del interior provincial” y destacó que “esto es realmente un crecimiento y la posibilidad de unir el territorio con gente que está conectada a través de streaming”.

En esa línea, agradeció el soporte técnico brindado por el esquipo del Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) y del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi”, por “lograr la llegada a toda la provincia”.

Visibilización del trabajador público

Consultada sobre el propósito central del certamen, Mazza indicó que el objetivo es “escribir, poder plasmar aquellas vivencias, aquellas experiencias narrativas que tiene el trabajador público, ya sea activo o esté jubilado, y poder ponerlo dentro del marco de estas piezas literarias y poder participar y darse a conocer”.

“El objetivo es la visibilización del trabajador público formoseño a través de esta expresión. Hay otras formas de darse a conocer, está el deporte, la música, las artes culinarias, pero nosotros les propusimos la literatura”, subrayó.

Finalmente, anticipó que “estamos trabajando para que esto esté disponible a través de una app que vamos a presentar el 29 de octubre que se llama ‘Tintas Formoseñas’, y que va a permitir que se pueda leer desde cualquier punto que tenga una conectividad y acceso a internet”.

En este sentido, destacó el trabajo articulado con el Instituto Politécnico Formosa, cuyos estudiantes de tercer año desarrollaron la aplicación, “permitiendo tender un puente para que las producciones literarias de los empleados públicos formoseños puedan ser leídas desde cualquier lugar del mundo”, cerró.

Los ganadores

En la categoría Poesía, el primer premio fue otorgado a la obra Simple labrador, de Sixta Figueredo (MCE Sol de Mayo); el segundo lugar correspondió a Trinos, de Antonia Palacios (jubilada, Formosa); y el tercer premio fue para El observador formoseño, de R. Ariel Galeano (Legislatura de Formosa). Las menciones especiales en este género correspondieron a Latido de tradición, de Jimena N. Cáceres (MCE de Subteniente Perín); Paisajes, de Feliciana Coronel (MCE de Clorinda); y Tarde de oro y lapachos, de Julia Rolón (MCE de Ibarreta).

Por su parte, en el género Cuento, el primer puesto fue para Todo desacomoda, escrito por Elsa Beatriz Rambado (MCE de Colonia San Juan); el segundo premio fue otorgado a El Churcal, de Omar Amarilla (MCE de Ingeniero Juárez); mientras que el tercer premio lo obtuvo Laguna El Tatú, de Sergio Alberto Steimbrocher (MCE de General Belgrano). Asimismo, las menciones especiales reconocieron a las obras El pacto de Benítez, de Marilín Silva (IPS de Formosa); La Pora, de Juana Rivenson (jubilada, MCE de Formosa); y Mágica herencia, de Noelia Nieva (MCE de El Colorado).







