Dos hombres fueron detenidos durante operativos preventivos

Los procedimientos se realizaron mediante controles de identificación de personas y seguridad vial

Integrantes de la Policía de Formosa detuvieron a dos hombres que registraban pedidos de captura, en el marco de distintos operativos preventivos realizados en las localidades de Clorinda y General Güemes.

En la primera intervención, los efectivos del Destacamento El Porteño aprehendieron a un hombre de 46 años en inmediaciones de la avenida Belgrano y la quinta cortada del barrio Porteño Sur, en Clorinda.

Durante la identificación, los policías consultaron sus datos a través de la Dirección General de Informática y establecieron que registraba un pedido de detención vigente desde febrero de 2024, en el marco de una causa por robo, según un oficio judicial emitido por la Cámara Primera en lo Criminal, de la Primera Circunscripción Judicial.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde se realizaron las diligencias y quedó a disposición de la Justicia provincial.

En el segundo procedimiento, policías de la Comisaria Villa General Güemes que trabajaban en un operativo de seguridad vial, sobre la avenida San Martín y su intersección con la avenida Belgrano, identificaron a un hombre de 32 años y constataron que registraba un pedido de captura activo en una causa judicial por “Tentativa de robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda.

Ante esta situación, fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde se le notificó su situación legal.

Los procedimientos reflejan la importancia de los controles preventivos y de la identificación de personas, como herramientas fundamentales para la seguridad ciudadana.