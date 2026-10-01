La temática abordada este año son los desafíos relacionados con el sentido de la vida.

En las instalaciones del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), situado en la ciudad capital, este miércoles 14 se realizó la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía del Nivel 1 (estudiantes del Ciclo Básico) y Nivel 2 (alumnos del Ciclo Orientado), donde los docentes valoradores seleccionaron a quienes representarán este año a la provincia en la instancia nacional.

Así lo resaltó la referente provincial de las Olimpíadas de Filosofía, Silvia Silvero, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), precisando que “los equipos participantes estaban conformados por un estudiante y un docente asesor”.

Explicó que esta actividad académica consiste en la escritura de un ensayo que luego debe ser expuesto y defendido por el alumno autor.

“Los encargados de designar a los que representarán a la provincia en la instancia nacional, que se desarrollará en el mes de noviembre en la provincia de Tucumán, son los docentes valoradores”, precisó.

En ese sentido, resaltó la participación de instituciones educativas del interior, las que pudieron llegar a este nivel, debido a que las instancias escolares e interescolares fueron realizadas vía Zoom.

Respecto de las temáticas abordadas, Silvero informó que entre ellas estuvieron: Inteligencia Artificial (IA) en la educación, la identidad, los estereotipos, la libertad, entre otras.

Ariadna Vázquez, estudiante del Instituto Superior de Formación Docente de la ciudad de Formosa, fue una de las que obtuvo el primer puesto en las Olimpiadas de Filosofía 2026.

Al referirse al eje de su proyecto, la estudiante explicó que aborda la pregunta de “¿Quién soy cuando nadie me está mirando?” y detalló: “Yo lo trabajé en base a cómo me siento en distintos ámbitos sociales actualmente, ya sea en el colegio, folklore o en otros ámbitos sociales, y cómo nos comportamos según la presión social que tenemos”.

Sobre la experiencia previa a esta última instancia, expresó que “la verdad fue muy lindo trabajar en clases, porque lo trabajamos con todo mi grupo de compañeros, y con mis profesores”.

Con vistas a la etapa nacional, Vázquez adelantó que “quisiera llevar este mismo proyecto y ampliar algunas citas de autores o poner un poco más de ejemplos de la vida cotidiana”, concluyó.



