Denuncian que Nación eliminó el programa "Remediar" mientras los medicamentos suben más que la inflación

En la provincia de Formosa, la eliminación del Programa Nacional Remediar impacta de manera muy profunda debido a las condiciones socioeconómicas locales, pero ha generado una fuerte respuesta de compensación por parte del Gobierno Provincial mediante infraestructura propia que va dirigida a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, desde hoy, la cobertura nacional alcanza solo a seis fármacos esenciales y las provincias deberán comprar el resto. El sector farmacéutico acumuló un alza de 7,12% desde junio, frente a 5,81% del índice general. El Gobierno de Javier Milei derogó la Resolución Nº 3424, dictada en 2021 durante la gestión del Frente de Todos y dio de baja el Programa Remediar junto con el vademécum de medicamentos esenciales. El nuevo listado, vigente desde hoy, conserva seis drogas: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Quedaron fuera de la cobertura nacional una decena de activos básicos, entre ellos levotiroxina, anticonceptivos, metformina, amoxicilina, salbutamol, fluconazol y loratadina. Cada provincia deberá comprar el resto de los esenciales con presupuesto propio y podrá tomar como referencia el listado de 2021. Esta decisión coincide con un nuevo aumento de precios. En septiembre, el INDEC midió una inflación general de 1,9% y los medicamentos subieron 2,4% en los mostradores. Desde junio, el índice general acumuló 5,81% y el sector farmacéutico, 7,12%. Esa diferencia se explica porque el rubro pasó de un acumulado de 15,1% a fines de junio a 23,3% al cierre de septiembre, con subas mensuales algo superiores al promedio. El Funcionario Provincial, afirmó que, “el porcentaje de 2,4% revelado por el INDEC podría ser mucho mayor si se midiera todos los productos exhibidos en una farmacia y no los 20 que suelen medir”. Agregando que, “el promedio informado no siempre refleja la magnitud de los aumentos que enfrentan los consumidores en los mostradores de las farmacias”.











