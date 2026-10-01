El Partido Justicialista de Formosa convoca al acto por el Día de la Lealtad

Desde las filas del Peronismo provincial aseguraron que el 17 de octubre de 1945 “nos interpela”, porque “somos conscientes de que puede haber un amanecer diferente de la mano del Modelo Formoseño y la conducción de Gildo Insfrán”.

Este sábado 17, el Partido Justicialista Distrito Formosa, que tiene como presidente al doctor Gildo Insfrán, realizará un acto en conmemoración al Día de la Lealtad Peronista en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital. La convocatoria será a partir de las 17.15 horas para evocar esta fecha que tiene que “ver con el pasado y el presente”, sostuvo la dirigente peronista, la licenciada Ana María del Riccio, al convocar al acto.

En ese sentido, manifestó que el 17 de octubre “nos interpela como justicialistas” porque “somos conscientes de que puede haber un amanecer diferente de la mano del Modelo Formoseño y la conducción de Gildo Insfrán”, subrayando que “desde Formosa, en el norte de la Patria, se ilumina otro 17, con un pueblo feliz y una Patria grande, tal como lo anhelamos como justicialistas”.

Y destacó “las banderas que conquistó el Peronismo, un movimiento revolucionario que crea una cultura política antiliberal que tiene más vigencia que nunca en este tiempo de políticas crueles de un Estado nacional ausente” en alusión al Gobierno de Javier Milei.

Ante ese contexto, existe hoy “una resistencia peronista” basada en “nuestros principios y doctrina que, en efecto, inicia el 17 de octubre de 1945”, cuando se abre paso “un movimiento inédito, totalmente argentino, donde se plasman las ideas y las realizaciones de la acción política de los Gobiernos de Juan Domingo Perón, junto a la compañera Evita”.

De esa manera, se erige “otra Argentina con igualdad de derechos laborales, sociales y, además, una defensa integral de la soberanía nacional”, acentuó y mencionó también la elevación de la cultura nacional, la irrupción del Peronismo con la tercera posición y el concepto de la comunidad organizada.



