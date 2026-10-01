Se realizó una compleja cirugía de oído en paciente con preparación para trasplante renal

La articulación entre profesionales de distintas especialidades permitió resolver una compleja patología de oído en Liliana, una paciente formoseña que se encuentra en proceso de preparación para un trasplante renal.

Liliana, recientemente fue sometida a una compleja cirugía de oído en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC), una intervención que representa un paso importante dentro de su proceso integral de atención.

Actualmente, se encuentra en plan de trasplante renal y presenta diversas condiciones clínicas y comorbilidades que requieren un abordaje integral, coordinado y cuidadoso. En este contexto, una patología otológica de larga evolución requería resolución quirúrgica, lo que implicó una planificación especial y el trabajo conjunto de distintos equipos profesionales.

La respuesta fue posible gracias a la articulación entre el equipo médico del HAC, profesionales del ámbito privado e instituciones públicas, quienes sumaron conocimientos, experiencia y capacidades con un objetivo común: brindar a la paciente la atención que necesitaba y favorecer la continuidad de su preparación para el trasplante renal.

En este proceso tuvo un papel destacado el doctor Daniel Orfila, especialista en Neuro-Otorrinolaringología, quien desde hace varios años acompaña, en calidad de médico formador, al Servicio de Otorrinolaringología del HAC, a cargo del doctor Jorge Luis Sánchez Negrette. Ambos participaron en la resolución quirúrgica de la patología otológica de Liliana, en un trabajo coordinado con el equipo local de trasplante renal de la institución.

También, formaron parte de este trabajo la doctora Mariángeles Antorena y los médicos en formación, Marcelo Cáceres y Juan Facundo Martínez, quienes contribuyeron al abordaje conjunto de este caso.

En situaciones de salud complejas, cada decisión debe contemplar las necesidades particulares de la persona, priorizando su seguridad y la continuidad de su atención.

En los procesos de preparación para un trasplante, cada evaluación, tratamiento e intervención puede resultar fundamental. Por ello, la coordinación entre las distintas especialidades es clave para acompañar a cada paciente en las diferentes etapas de su recorrido asistencial.

Desde el HACse destaca y agradece el compromiso de todos los profesionales y equipos que hicieron posible esta articulación, poniendo en valor la colaboración entre los ámbitos público y privado en beneficio de la salud de la comunidad, oorque cuando los equipos de salud trabajan de manera conjunta, las respuestas llegan más lejos y cada paso puede abrir nuevas oportunidades.



