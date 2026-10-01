Detuvieron a dos hombres y secuestraron motocicletas

• Fueron los resultados de distintos procedimientos en las localidades de Buena Vista y Pirané

Efectivos de la Subcomisaría Cabo Rafael Encina, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, y de la Comisaría Pirané, de la UR-2, aprehendieron a dos hombres y secuestraron dos motocicletas.

El primer caso se concretó el jueves último, alrededor de las 16:00 horas, durante un control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional N° 86, en el acceso a la colonia Villa Rural de Buena Vista.

Allí, los uniformados interceptaron una motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas, en la que circulaban dos jóvenes sin cascos protectores.

Al verificar las documentaciones del rodado, los policías advirtieron que el motor no tenía numeración visible, por lo que trasladaron la moto y a sus ocupantes hasta la dependencia policial.

Con la intervención de la Delegación Policía Científica Laguna Blanca, se constató que el bloque del motor presentaba signos de limado y otras irregularidades, razón por la cual el conductor, de 18 años, fue detenido y su acompañante entregado a su madre por ser menor de edad.

El segundo caso tuvo lugar durante la noche del jueves último, en la localidad de Pirané, tras la denuncia de la sustracción de su Honda Biz de 125 cilindradas.

De inmediato, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la comisaría realizaron recorridas por distintos sectores de la ciudad y observaron a dos hombres que se desplazaban en un rodado de similares características.

Al llegar a la estación de servicio de Pirané, ubicada en la intersección de la Ruta Provincial N° 3 y calle Güemes, uno de los sujetos se dio a la fuga al advertir la presencia policial, en tanto que el conductor permaneció en el lugar.

Los policías verificaron que la motocicleta coincidía con la denunciada como sustraída, la secuestraron y detuvieron al conductor.

A todo esto, el segundo involucrado fue identificado y continúan las actuaciones para determinar su participación en el hecho.