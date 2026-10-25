COVID-19: En esta semana fueron reportados tres casos en Formosa

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener la prevención y tener al día todas las vacunas, especialmente contra el COVID- 19 y la gripe.

En la última semana, se realizaron 267 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando tres de ellos resultado positivo de coronavirus. Además, se registró un índice de positividad del 1,1 %.

Los tres casos se detectaron en la ciudad de Formosa, se indicó este domingo 25 en el parte informativo provincial COVID-19, donde se especificó que hay tres casos activos en la provincia.

Mientras que, en la última semana, se registraron cuatro altas médicas. Por su parte, en lo que refiere a la atención, no hay pacientes internados.

En tanto que se precisó que 13 llamadas telefónicas diarias se efectuaron en el marco del seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.

Finalmente, el reporte oficial actualizó los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Allí, confirmó que se llevan diagnosticados un total de 153.555 casos.

En la provincia ya se recuperaron de la enfermedad 152.124 pacientes. En cambio, fallecieron por coronavirus 1351 personas.















