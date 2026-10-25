La quinta edición del Torneo de la Amistad tiene a sus ocho equipos clasificados

La competencia de fútbol femenino continuará el próximo sábado 31 en Pirané.

En el marco de la quinta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, se conocieron los equipos femeninos clasificados a los cuartos de final de la competencia, quienes se enfrentarán el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 8 horas, en Pirané.

Se trata de Agua Potable (Los Chiriguanos) versus Club Vélez Sarfield (Ibarreta); en tanto que la Selección de Ingeniero Juárez disputará su encuentro contra Barrio Toba, que es de la misma comunidad del oeste formoseño.

También, San Martín de Formosa, último campeón del torneo que va por el bicampeonato, se medirá contra Mariano Moreno (Villa Dos Trece). Y el último de los cruces de cuartos de final será el que asumirán Municipal y Club Guaraní, ambos de El Colorado.

De esa forma, quedó completada la grilla de partidos de la competencia organizada por el Partido Justicialista Distrito Formosa, que se abrió el viernes 23 en el Club Independiente de El Colorado, entidad deportiva que recibió al gobernador Gildo Insfrán para la inauguración de sus flamantes instalaciones.

En ese contexto, se dio apertura al certamen de fútbol femenino más importante de la provincia con la participación de más de 2600 jugadoras, representando a los 37 Municipios de la provincia, a través de la cual se federaliza el deporte y se alienta a las mujeres a ser protagonistas.

Las sedes de El Colorado, Pirané y Villa Trece se prepararon para recibir los encuentros con más de 130 equipos en competencia el 23, 24 y 25 de octubre. El gran despliegue logístico contó con el apoyo de los intendentes, las organizaciones que acompañan al Modelo Formoseño, así como la colaboración de distintas instituciones de la provincia.

Ese mancomunado trabajo involucró también a las instituciones educativas que se acondicionaron para recibir a las delegaciones.

En definitiva, gracias a todo el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los actores involucrados, como también el clima que acompañó, las tres primeras tres jornadas se vivieron y disfrutaron con gran pasión por el deporte.



