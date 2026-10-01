Con un público colmado de jóvenes, Gildo Insfrán encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista

Estuvo acompañado por Eber Solís y dos referentes estudiantiles que lo antecedieron en la palabra.

Este sábado 17 de octubre, en el Galpón G del Paseo Costanero de la ciudad capital, el presidente del Congreso Nacional Justicialista y presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto por el aniversario N°81 del Día de la Lealtad Peronista, frente a un masivo público donde los jóvenes fueron los protagonistas principales.

El Gobernador de la provincia, llegó al lugar acompañado por el vicegobernador y vicepresidente Primero del Partido Justicialista Distrito Formosa, Eber Solís y dos referentes estudiantiles: Brenda de Villa General Güemes y Agustín de capital, quienes fueron los encargados de tomar la palabra durante el encuentro.

Brenda, de 17 años, dijo que “vine desde el interior de nuestra provincia a reafirmar nuestra lealtad con la causa que nos identifica: con Formosa, con el Modelo Formoseño y con usted, compañero Gobernador”.

“En cada militante, en cada dirigente, en cada joven, en cada mujer que hoy estamos aquí, esta es la esencia de quienes, en aquel 17 de octubre de 1945, unidos y organizados, salieron a pedir por el general Perón”, sostuvo.

Y añadió que ese hito “nos dejó una enseñanza que sigue vigente: Cuando el pueblo se organiza y lucha por sus ideales, puede hacerse escuchar” porque “la lealtad no consiste solamente en recordar el pasado, sino también en hacerse cargo del presente”.

La joven aseguró que “no nos importa qué digan los odiadores de nosotros” ya que “sabemos que les duele que siendo jóvenes defendamos a Formosa, que militemos junto al compañero Gildo y que seamos peronistas”.

“Les duele que en cada punto de la provincia haya referentes estudiantiles, que militemos el Modelo Formoseño; y les seguirá doliendo”, manifestó.

Soñadores

Asimismo, Brenda le recordó a Insfrán que, hace unos años, “convocó a las juventudes a que seamos soñadores, que luchemos por nuestros sueños” y, además, “nos da las herramientas para cumplir nuestros sueños”.

“Es por eso que ser leal a usted es una cuestión de sentimiento y también de lógica. No existe algoritmo que nos haga perder el ritmo, no existen reels que nos confundan, no existen influencers que nos quiten la energía”, expresó.

Y profundizó: “Como decía el General: la única verdad es la realidad; y la realidad es que, en Formosa, los sueños se cumplen”.

Por último, habló a sus pares presentes y les dijo que, aunque no hayan vivido el 17 de octubre del ’45, “somos herederos de esa historia”,

“Nos toca mantener vivas sus banderas, demostrar que el Peronismo sigue teniendo sentido cuando hay jóvenes dispuestos a comprometerse con los demás. Porque para el Modelo Formoseño la juventud no es solamente el futuro, la juventud es el presente”, consideró.

Y cerró: “Nuestra lealtad también es con el pueblo, con cada joven de cada colegio, con nuestras convicciones, con este modelo que nos enseñó que ninguna adversidad es más fuerte que un pueblo unido y decidido a defender su destino”.

Ejército del Modelo

Por su parte, Agustín, inició su alocución hablando a Insfrán y diciéndole que “esta es su militancia, acá está presente el ejército del Modelo Formoseño, con convicciones, con compromiso y con las banderas de Perón y de Evita bien en alto.”.

“Vamos a poner el corazón, vamos a poner la militancia en cada rincón de la provincia, para que el año que viene volvamos a triunfar, compañeros”, garantizó.

En ese sentido, dijo que habla como “joven militante y parte de una generación que tiene memoria, convicciones y que es protagonista del presente”.

“Porque aquel 17 de octubre de 1945, en aquella histórica Plaza de Mayo, colmada de trabajadores, el pueblo argentino salió a defender a quien le había devuelto la dignidad, el general Juan Domingo Perón. Aquel día el pueblo no salió a pedir privilegios, el pueblo salió a defender sus derechos, sus conquistas y, sobre todo, salió a defender la esperanza de una Argentina más justa”, recordó.

Y ahondó: “Hoy, así como aquellos trabajadores que llenaron esa histórica plaza, estamos acá, compañeros, levantando las mismas banderas y defendiendo la misma causa, la justicia social”.

Formosa no se resigna

El referente analizó que ser peronista no es “solamente reconocer nuestra historia”, sino también “es asumir la responsabilidad de continuarla, entender que la lealtad se demuestra con hechos, con compromiso y estando del lado de nuestra gente”.

“Y acá, en Formosa, serle leal a Perón y a sus ideales es serle leal al compañero Insfrán. Serle leal a la doctrina justicialista es serle leal al Modelo Formoseño”, dijo y lo catalogó como “un modelo que apostó por una provincia cuando inauguró una escuela, un centro de salud, impulsó obras de infraestructura y, sobre todo, cuando creyó en los jóvenes y generó espacios de participación para que podamos desenvolvernos y crecer juntos”.

“Eso es lo que defendemos, compañeros. Una Formosa que no se resigna, que siga apostando por su gente y que sostiene la educación, la salud pública y la obra pública como pilares fundamentales”, argumentó.

Esta defensa, reflexionó, cobra más valor “en un contexto nacional muy difícil, donde solamente se escucha hablar de recortes a la educación, a las universidades, los trabajadores cada vez tienen más dificultades y más aún nuestros adultos mayores que no se merecen tener que preocuparse por cómo llegar a fin de mes”.

“Porque mientras algunos nos hablan de libertad, nosotros nos preguntamos aquí, ¿qué libertad tiene un joven si no puede acceder a la educación? ¿Una familia si no puede cubrir sus necesidades? ¿Y un jubilado si no puede vivir dignamente de sus ingresos? La libertad no debe ser una excusa para abandonar derechos”, apuntó.

En cambio, precisó, “creemos en una Argentina con oportunidades para todos y todas” y pidió a sus pares “encontrarnos más unidos, solidarios y organizados que nunca”.

Al finalizar, el joven sugirió comprometerse a “fortalecer la militancia, escuchar a cada joven y estar a la altura que él nos deposita todos los días”.

“Que la lealtad no sea algo que se habla o que pronunciamos solamente el 17 de octubre, sino algo que todos los días militamos; y que quede claro, la Juventud Peronista no está para mirar la historia desde afuera, estamos para ser protagonistas de la historia que viene”, concluyó.

Luego, Insfrán tomó la palabra y, al finalizar, se entonaron las estrofas de la Marcha Peronista.







