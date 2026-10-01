Insfrán en el Día de la Lealtad Peronista: “Soy dialoguista, pero no comprable”

Además, les habló a los jóvenes presentes y les aseguró que el Modelo Formoseño “está germinando por ustedes”

El presidente del Congreso Nacional Justicialista y presidente del Partido Justicialista (PJ) Distrito Formosa, Gildo Insfrán, fue el orador principal del acto conmemorativo por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista y le pidió al público colmado de jóvenes que “no tengan miedo de militar y levantar las voces”.

Al tomar la palabra, realizó una reseña histórica desde el golpe de Estado al ex presidente Hipólito Yrigoyen, en 1930, pasando por los diferentes gobiernos hasta llegar al 4 de junio de 1943, cuando la logia militar Grupos Oficiales Unidos (GOU), a la que pertenecía el entonces coronel Juan Domingo Perón, derrocó al presidente Ramón Castillo y puso fin, de este modo, a al periodo conocido como “Década Infame”.

Puntualizó, también, en el Pacto Roca-Runciman, del ’33, entre Argentina y Estados Unidos, que permitió que “los ingleses vengan con sus barcos frigoríficos y se lleven nuestras carnes evadiendo impuestos” y lamentó que “es más o menos lo que pasa hoy en Argentina”.

En este tramo recordó el trágico desenlace del senador Lisandro de la Torre, quien denunció estos negociados y expuso una red de evasión impositiva, fraude y privilegios corporativos. Por ello, un sicario intentó asesinarlo en plena sesión del Senado, pero su compañero de bancada, Enzo Bordabehere, se interpuso en la línea de fuego y resultó la víctima fatal.

Finalmente, en 1939, de la Torre se quitó la vida, abrumado por la corrupción del poder político y la pérdida de su colega.

17 de octubre del ‘45

De esta manera, el Presidente del PJ Formosa, relató que, en el 43’, Perón “va a una ignota Secretaría de Trabajo” y, desde allí, empezó a organizar a los trabajadores, hecho que fue cuestionado por sus propios camaradas que, el 13 de octubre, lo llevaron preso a la isla Martín García.

“Ahí empieza el pueblo argentino a movilizarse y llenar la Plaza de Mayo. Los adversarios se dieron cuenta que no podían hacer nada y lo trajeron primero en el Hospital Militar y después a Casa de Gobierno; cuando le preguntan cómo arreglamos esto, les dijo muy sencillo: llamemos a elecciones”, continuó.

Y añadió que Perón salió al balcón de Casa Rosada a hablar a los presentes a pedirles: “Únanse porque sobre la unidad de ustedes construiremos la Nación que deseamos y necesitamos para felicidad del pueblo” al mismo tiempo que les solicitó que se “desconcentraran pacíficamente”.

“Se convoca a elecciones para el 24 de febrero del 46 y gana el general Juan Domingo Perón. Allí inicia lo que fue una revolución en paz”, indicó.

Unidad

En ese marco, Insfrán aseguró que “necesitamos que el pueblo argentino despierte” y “empecemos a defender nuestra soberanía, los derechos de los más pobres, jubilados, discapacitados, respetar el federalismo”.

Aquí, cuestionó el “cuentito” del déficit cero de la gestión nacional porque es a costa de “las provincias que nos sacan recursos aún habiendo leyes que las imponen” y “sobre el hombro del más necesitado”.

“A Formosa, por no ceder su caja de previsión social, el Gobierno nacional le debe casi 400 mil millones de pesos y ese déficit seguimos pagando con el Tesoro de la provincia de Formosa, para que nuestros jubilados no sientan que es un esfuerzo”, señaló.

Y agregó: “El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que la Carpa Blanca puesta por los gremios docentes lograron por ley, ahora desconocen, no nos envían; pero en Formosa los docentes cobran el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) con recursos del Tesoro de la Provincia”.

Por ello, habló a los presentes y les dijo “lo mismo que decía Perón: Unámonos y, como él indicaba, no vayamos apresurados; todo en su medida y armoniosamente”.

“No se cieguen compañeros en quien me va a suceder, eso no importa” sostuvo; y recordó que Perón “nos dejó una doctrina que debíamos actualizar de acuerdo a la necesidad del pueblo”.

“Cuando hablamos del Modelo Formoseño no es un invento nuestro, es un modelo basado en la doctrina nacional justicialista y actualizado a las necesidades de los tiempos. Cuando veo a los jóvenes aquí ¡que alegría! quiere decir que el Modelo está germinando, ustedes son el presente y futuro de nuestra provincia y nuestra patria”, expresó.

Nada para Formosa

En otro orden, el referente máximo del justicialismo formoseño, reprochó que el Jefe de Gobierno porteño se jacte de vivir dentro “del orden y las leyes” mientras su ciudad está “llena de familias que viven en situación de calle porque no pueden pagar servicios ni alquiler”, entonces, “¿dónde está la justicia social?”.

También se refirió a la represión que ejercieron fuerzas de seguridad nacionales contra manifestantes en las inmediaciones del Congreso el pasado jueves 15 y esbozó que le recordó “a la época de la dictadura”.

“Aquí la oposición habla libremente de dictadura, se nota que no conocieron lo que era, en una dictadura no se pueden hacer estos encuentros, lo hacen ellos también, pero no es culpa nuestra que no sea masivo como este”, apuntó.

Y manifestó que “usan la inteligencia artificial, el TikTok, los memes habidos y por haber, crean fantasías” pero “siempre los peronistas somos los ladrones y ellos mean agua bendita”.

En ese contexto reclamó a los libertarios formoseños que ocupan cargos en Nación porque “no trajeron ni pelearon algo para Formosa” como las “53 obras financiadas por el Gobierno nacional que fueron suspendidas desde que asumió esta gestión”.

Dialoguista no comprable

Insfrán, en otro tramo de su alocución, esbozó que “el Peronismo siempre fue gobierno por la voluntad del pueblo argentino” y, aunque “me critiquen que hace 30 años estoy en el gobierno, nadie me puso por decreto”, sino que “estoy aquí porque ustedes me eligieron, el día que no lo hagan, no estaré”.

Asimismo, disparó contra “los representantes que se eligieron en algunas provincias” y que “no defienden los intereses del conjunto” porque “piensan que se pueden salvar solos”, pero “nadie se realiza solo si no se realiza en comunidad”.

“Yo hace tres años que no hablo con ningún funcionario de Nación y no es que yo no sea dialoguista, yo dialogo con quien quiera, lo que yo no soy es comprable”, garantizó.

Ante lo expuesto, consideró que los argentinos no pueden “seguir soportando estas cosas” y, por eso, desde Formosa, “tenemos que encender esa llama que está en el corazón de cada uno de nosotros para que en el 27 tengamos en Casa Rosada un presidente o presidenta que sea verdaderamente representante de todos los argentinos y defienda sus derechos”.

“Y a ustedes jóvenes les digo: no tengan miedo de militar y levantar las voces; a los de mi generación no tengo nada que decirles porque le conozco, se lo que sienten y cómo actúan”, resaltó.

Por último, Insfrán ratificó que “hoy, 17 de octubre de 2026, hace 81 años de aquella gesta revolucionaria, quien les habla no va a arriar la bandera de Juan Domingo Perón y Eva Perón: la independencia económica, soberanía política y justicia social”.



