Inversión provincial fortalece la Toma Norte y amplía la capacidad de producción de agua potable en Formosa

En un contexto nacional marcado por el avance de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y la paralización de obras de infraestructura, el Gobierno de Formosa sostiene una política de inversión para fortalecer un servicio esencial. La Repotenciación de la Toma Norte, desfinanciada por el Estado Nacional, continúa con fondos propios de Aguas de Formosa, que asumió su financiamiento para garantizar la continuidad de los trabajos.

Una obra estratégica para el crecimiento de la ciudad

Aguas de Formosa continúa con la repotenciación de la Toma Norte, una obra destinada a ampliar la capacidad de captación de agua y fortalecer el sistema de producción de agua potable de la ciudad capital, con una planificación que contempla el crecimiento de la demanda hasta 2035.

El proyecto “Fortalecimiento de la Captación de Agua Cruda de la Toma Norte – Ciudad de Formosa” comprende la instalación y modernización de cuatro equipos de bombeo, junto con sus sistemas eléctricos, de comando y automatización.

La intervención responde al crecimiento urbano y al aumento sostenido del consumo. Actualmente, la Planta Norte abastece aproximadamente al 70% del área de cobertura de la ciudad, mientras que el 30% restante es atendido por la planta ubicada en la zona céntrica.

El sistema, cuyos equipos de bombeo comenzaron a funcionar en 2008, cuenta con una capacidad sostenida de producción cercana a 2,8 millones de metros cúbicos mensuales. Sin embargo, las proyecciones técnicas indican que hacia 2035 será necesario alcanzar los 5,4 millones de metros cúbicos por mes, prácticamente el doble de la capacidad actual.

Al respecto, el gerente general de Aguas de Formosa S.A., Daniel Gusberti, destacó que “la inversión permite anticiparse al crecimiento de la demanda y fortalecer un servicio esencial para la ciudad”.

Continúa la segunda etapa de la repotenciación

La obra se desarrolla en dos etapas. La primera ya fue finalizada, con la instalación y puesta en funcionamiento de dos bombas de 2.500 m³/h cada una, que comenzaron a operar el 23 de abril de 2026, con un sistema completamente automatizado.

En la segunda etapa, ya se concretó el montaje de la bomba N° 3 y su correspondiente tablero de comando, mientras que resta instalar la bomba N° 4. También está prevista la incorporación de un equipo de reserva, destinado a garantizar el funcionamiento del sistema ante eventuales inconvenientes.

La obra había comenzado con financiamiento nacional, pero quedó paralizada tras el cambio de gestión en el Gobierno Nacional. Frente a esta situación, Aguas de Formosa asumió con fondos propios su continuidad, garantizando la ejecución de esta infraestructura estratégica.

Sobre los avances, Gusberti señaló que “cada nuevo equipo aporta mayor capacidad y, al mismo tiempo, más seguridad operativa al sistema”.

Nuevos acueductos para ampliar la distribución

A estas inversiones se suma la obra “Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable Zona S.O. – Ciudad de Formosa”, cuya continuidad también fue asumida por el Gobierno Provincial luego de la interrupción del financiamiento nacional.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo acueducto maestro para reforzar el abastecimiento en las zonas noroeste y sur de la ciudad, especialmente en sectores que registran un importante crecimiento urbano.

La infraestructura incluye 5.500 metros de cañería de 700 milímetros de diámetro, otros 4.200 metros de 500 milímetros y un sistema de interconexión, que permitirá transportar mayores volúmenes de agua potable hacia distintos barrios de la capital.

El agua potable como política de Estado

Estas obras forman parte de una planificación integral que fortalece la captación, el bombeo, el suministro eléctrico y la distribución de agua potable, preparando la infraestructura para las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

En un contexto nacional de paralización de obras y retiro del financiamiento, Formosa sostiene con recursos provinciales las inversiones estratégicas para garantizar la continuidad y mejorar la calidad de un servicio esencial, acompañando el crecimiento de la ciudad y las necesidades de miles de familias formoseñas.











