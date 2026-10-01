Abogados: Amplio triunfo de la Lista 4 en la elección de representantes para el Consejo de la Magistratura Nacional

La Lista N° 4 “Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por la Dra. Itatí Demarchi Arballo, como Primera Consejera Titular con 305 votos se impuso en las elecciones realizadas este martes 20 de octubre, seguida por la Lista 3 que obtuvo 75, la 2, 27 y finalmente la 1 consiguió 15.

Del resultado final, un total de 426 electores, 2 fueron en blanco y otros 2 nulos.

En una jornada caracterizada por la participación y el orden institucional, los profesionales con matrícula federal de la Provincia acudieron este martes a las urnas en la sede del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa. El objetivo central del encuentro fue la elección de los representantes del estamento de los abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El Presidente de la institución, Doctor Horacio Gorleri, destacó el desarrollo de los comicios y precisó que la jornada transcurrió con absoluta normalidad entre las 9:00 y las 18:00 horas, marco en el cual un padrón de aproximadamente 1.630 matriculados federados quedó habilitado para emitir su voto.

Un proceso democrático clave para la Justicia

El Doctor Gorleri expresó su profundo agradecimiento a todos los colegas que se acercaron a emitir su sufragio, valorando el compromiso de la comunidad jurídica local con el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país.

Asimismo, el titular de la entidad detalló la relevancia de la contienda: "Se trata de una única jurisdicción donde compiten cuatro listas para disputar estos cargos dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación, un órgano de rango constitucional integrado por diversos estamentos, entre los que se encuentran jueces, representantes del Congreso de la Nación, el ámbito académico y científico, y los consejos de abogados de todo el país", explicó Gorleri.

El Consejo de la Magistratura cumple un rol fundamental en la administración del Poder Judicial, la selección mediante concursos públicos de los magistrados nacionales y federales, y el juzgamiento de su desempeño, por lo que la masiva concurrencia de la abogacía formoseña ratifica su compromiso con la transparencia y el ejercicio republicano.







